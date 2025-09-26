家事せず寝た日「遠くで長男の声が…」子の優しさに8千いいね「いい子」「このまま純粋に成長して」【ママリ】

しんどくても子どもの優しさで乗り越えられた話

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、まー☺︎9y🦕&2yMDツイン🦖🦖(@rmd_twin)さんの投稿です。

まーさんは、ある夜、あまりのしんどさに子どもたちの寝かしつけと同時に自分も寝落ちしてしまいます。洗い物も洗濯もすべて放置したまま…するとふと長男の声が聞こえてきて…。

昨夜倒れるように全部放置して子ども達寝かしつけと共に寝た



遠くで長男が「ママずっと頭が痛いって辛そうにしてたんだ、洗い物とか洗濯しなきゃいけないからあとで起きるって言ってた。パパかわってもらえる？」って言ってるのが聞こえたけど、何も言う余裕なく朝



一応、一通りは済んでた…かな…

母親の体調を気遣い、父に助けを求める姿…健気で尊いですね。小さな子どものこのような労わりの一言は本当に癒されます。翌朝、家事は一通り済んでいたとのことで、長男くんの機転が利いたからお父さんも気付くことができてナイスでしたね。親の「しんどさ」をちゃんと見てくれている存在がいるというだけで、どれほど救われるかを実感させられるエピソードでした。



この投稿には「長男くんいい子すぎる天使」「本当の心の優しいお子さんですね。このまま純粋に成長していただきたい！」といったリプライがついていました。子どもの優しさに胸がじんわり温まる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）