◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 第２日（２６日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

８月のメジャー・ＡＩＧ全英女子オープンで初優勝した山下美夢有（みゆう、花王）の弟で、プロ１年目の山下勝将（まさゆき、フリー）が５０位で出て７バーディー、ボギーの６５と伸ばし、通算８アンダーで首位と４打差の１３位に浮上した。

２２歳の勝将が上がり３ホールで猛チャージした。

３つ伸ばして迎えた７番は下りの８メートルをねじ込み、８番は１メートル、９番パー５はグリーン右ラフから１・５メートルに寄せて３連続バーディーで締めた。第１ラウンド後、コーチの父・勝臣（まさおみ）さんの指導を受けて修正したショットが功奏。「ダウンスイングで右肩が回らず右に飛び出してたので意識し、かみ合っていた」とかみしめた。

姉の美夢有が初日に続いて２日連続で来場。勝将は「７番で『（姉が）来てんねや…』と気づいてからパンパンっと３連続バーディーで伸ばせた」と笑った。

前日には、パットがカップに届く手前でそれる“アマチュアライン”になっており、全体的にタッチが弱めであることを姉から指摘を受けていた。７番で８メートルのバーディーパットを打つ際、自身の正面に立ってパッティングをチェックする姉を見つけ「わらけそうになったけど、（姉に）見られてるからちゃんとやらな…と打ったら入った」と明かした。

前回ツアー出場の８月のＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタは４５位でプロ初の予選通過を果たし、５２位フィニッシュ。今回は１３位で決勝ラウンドに臨む。山下は「前の試合よりも順位を上げるのが目標だったので、達成できて良かった。明日からも順位を伸ばしたい」と言葉に力を込めた。