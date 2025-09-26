去年12月、北九州市で中学生2人が殺傷された事件で44歳の無職の男が起訴されたことを受け「最も重い刑罰を望む」と、遺族が心境を明らかにしました。

殺人や殺人未遂などの罪で26日に起訴されたのは、北九州市小倉南区の無職、平原政徳被告（44）です。



起訴状によりますと、平原被告は去年12月、自宅近くのファストフード店で、中学3年だった中島咲彩さん（当時15）の腹部を刃渡り11.4センチの狩猟用ナイフで刺し、殺害した罪に問われています。





さらに、中島さんと一緒にいた中学3年の男子生徒の腰を同じナイフで刺して、全治およそ1か月の重傷を負わせ、殺害しようとした罪にも問われています。

検察はことし1月から8か月にわたり、事件当時の精神状態などを調べるため、平原被告に対して2度の鑑定留置を行っていて、勾留期限の26日、起訴に踏み切りました。



福岡地検小倉支部の石島正貴支部長は、平原被告の殺意や刑事責任能力を裁判で立証できると判断したと説明しましたが、2度行った鑑定の結果などについては「差し控える」としています。



平原被告の起訴を受け、中島咲彩さんの父親が心境を明らかにしました。



「年下の子からもよく慕われる、優しくてよく笑うかわいい女の子でした」「何が起こったかも分からず、どれだけ痛くてつらくて、嫌な思いをしたかと思うと、かわいそうで今でも涙が止まりません」とつづっています。



起訴までに時間を要したことについては「遺族として何も分からない状況が続いたことは、大変苦しい時間でした」とした上で、「今後、このような無差別で未成年が被害に遭うような事件が二度と起こらないよう、被告には最も重い刑罰を希望したいと思います」と訴えています。