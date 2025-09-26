「正しいこと」を振りかざす人ほど、なぜ危ういのか

朝活や生産性の高い生活が注目されるなかで、夜にぼんやり考えてしまう時間を、あえて肯定したい。深夜の画面越しに流れる感情、うまく言語化できない違和感、他人の正しさに対する自分のズレ――。そんな、整理のつかない問いや思考を、哲学という枠組みを借りながら、言葉にしてみる。「わからないまま考えること」や「問いを持ったまま明日を迎えること」も、この社会に必要な知見のひとつかもしれません。

連載「逆朝活の哲学」では、日々考えることを手放さずに生きる、ゲーム実況グループ「モノパス」のメンバー・スマイルさん（@smileWT_）とともに、そうした“逆朝活”の思索を深めていきます。

正義は我々を救ってくれるのだろうか

人間は正義が大好きだ。生まれてしばらくもしないうちに正義の味方のアンパンマンに夢中になる。14年ばかし経つと一度道を踏み外しかけるが最終的には正義を愛するようになる。正義を語る人たちの生き生きした様子からもわかるだろう。

また自分は極悪人だという人間はほとんどいない。歴史上悪意によって命を奪われた人の数よりも正義を執行しようとした人に殺された人数のほうが多いのではないだろうか。では私たちをこんなにも引き付ける正義とはいったい何なのか。

そもそも私たちはどんなことを正義だと考えているのだろうか。

例えば人々がみな他者からの強制を受けず自由に生きられることは正しいことだろう。

そして私たちの間に格差がなく平等でいられることもまた正しいことだ。

しかしこれらはときに対立する正義となってしまうことがある。みんなが完全に自由に行動しようとするとその結果として格差が生まれてしまう。完全に平等な状態を実現しようとすると人々の自由を制限することになってしまう。

つまり物事はこうあるべきだという内容が正義と言えそうだが、それを実現させるためにはまた別の正義に反してしまうということが起こり得る。

ということは絶対的な正義があるわけではなく、何かを正しいと思う人の数だけ様々な正義があるということだ。

そのうえでみんなそれぞれ違った考え方があっていいよね、としていれば平和だったかもしれないのにどうしてこれが正義でこれは悪などと考えるようになってしまったのだろう。

何かを成すために「正義と悪」が生まれた？

希望のある捉え方をすれば、社会にとって良い行動や思想を奨励するためにそれを正義として保護しようとしたのかもしれない。

でもどんな社会が良いかなんて人それぞれだし、結局のところ自分にとって都合の悪いやつらを追い出すために正義とか悪とかを考えたんじゃないだろうかと思ってしまう。現代においても正義はよくそういう使われ方をしている。

ただそういったものではなくて、人類にとってもっと普遍的で絶対的な正義があるんじゃないかというような気にもなる。

だがもしそのような正義があるとしても、当然のことすぎて誰もそれを正義だと認識できないかもしれない。対立する考えがあるからこそ、それは悪でこちらが正義だと思えるということだ。

結局のところみんな自分のための正義を掲げているだけだから、自分が誰かにとっての悪になってしまってもそんなに気にすることはないのかもしれない。

また自分が正義の側に立ったときでも、悪を攻撃しすぎるのはやめておいたほうがいい。

スマイル／2016年からゲーム実況グループ「White Tails【ワイテルズ】」のメンバーとして活動。2025年にゲーム実況グループ「モノパス【Monopass】」を立ち上げ「Minecraft」を中心とした動画投稿をしている。インターネットの争いを見るのが好き。

【本日の一冊】

これからの「正義」の話をしよう ―いまを生き延びるための哲学―（著：マイケル・サンデル／訳：鬼澤 忍）

「１人を殺せば５人が助かる。あなたはその１人を殺すべきか？」

誰もが一度は耳にしたことがあるこの究極の難問は、単なる思考実験では終わらない。ハーバード大学の超人気哲学講義”JUSTICE”ではこうした選択を通じて、私たちが日々直面する倫理的・社会的なジレンマを解きほぐそうとする。経済格差、金融危機、テロ、戦後補償から大災害にいたるまで、現代を覆う苦難の根底につねに存在する「正義」とは、果たして何なのか？ サンデル教授の問いに取り組むことで見えてくる、よりよい社会の姿とは？（早川書房刊）https://amzn.to/4kBYaT4

【連載第1回を読む】 「良いこと」をする人が、必ずしも「良い人」ではない理由