水谷豊、趣里の第1子誕生を祝福「趣里、凌輝おめでとう！」「奇跡的なご縁にも感謝！」【コメント】
俳優の水谷豊（73）が26日、第1子誕生を報告した娘で俳優・趣里（35）と夫のダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）に祝福のコメントを寄せた。
【写真】素敵な花束…娘・趣里の第1子誕生を祝福した伊藤蘭
水谷は「趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますますにぎやかになるね。2人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んでほしい」と呼びかけた。さらに「もうひとつ、趣里の子供を取り上げてくれた先生は、かつて子役時代に僕の子供役をやったことがあって、つまり僕の子供役が僕の子供の子供を取り上げてくれたことになる」と明かし「こんなことって！奇跡的なご縁にも感謝！」とつづった。
趣里と三山は同日、「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と連名で伝えていた。
水谷は1952年7月14日生まれ、北海道出身。主演を務めるドラマ『相棒』シリーズは2000年に『土曜ワイド劇場』の一作として誕生して以来、今年シリーズ25周年を迎える。1989年1月に俳優の伊藤蘭と結婚。90年に長女・趣里が誕生した。
【コメント】
水谷豊
