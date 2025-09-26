【TGS】人気YouTuberたこまる×ストリーマーまざー3、『TGS2025』登壇 NEXTGEAR新モデルの魅力を熱弁
ガジェット系YouTuber“たこまる”と、ストリーマー“まざー3”が26日、幕張メッセで開催中の『東京ゲームショウ2025（TGS）』で行われた「NEXTGEAR新製品発表:ストリーマートークセッション」に登壇。マウスコンピューターの開発担当者とともに、新登場のNEXTGEARゲーミングPCの魅力を語った。
【動画】たこまる×まざー３登壇「NEXTGEAR新製品発表」トークイベント
イベント冒頭、「NEXTGEAR発売当初からファン」だと明かした“タコまる”。「コスパと見た目と保障のバランスがここまでいいメーカーは他になかったと思っていて…初心者におすすめできるPCになってるんじゃないかと思いました」と語ると、まざー3も「たこまるさんのコメントがすべてですね。全部言ってくれました(笑)」と応じた。
会場では、9月11日にデザインを一新したミニタワーパソコンも披露された。マウスコンピューター製品部エキスパート・林田奈美氏は、「10色プリセットになっていて、ボタンで簡単に切り替えられるようになっています」と説明。たこまるは「デスクの上に置いた時にファンが見えやすい構造になってるので、テンション上がりますよね。ゲームもうまくなるんじゃないかな」と評価し、まざー3も「スタイリッシュですよね。間近で見ると、このエンボス加工、ちょっと触りたくなる…」と感想を述べた。
林田氏おすすめモデルとして「NEXTGEAR JG-A7G6T(169,000円)」が紹介されると、「ゲーミングPCって基本的に高いじゃないですか。ゲーミングをやりたいけど、こんなに出せないという人もいると思います。その中で10万円半ばとなると、初心者でも買いやすい。しかもメモリが多いのもいいですね。コスパも良くて長く使えるという、めちゃくちゃバランスのいい構成に仕上がってるなと感じました」と大絶賛。
また、たこまるは、自身が選んだマウスコンピューターのコラボモデルを発表。「まず初心者の人って、ゲーミングPCがどういう構成なのか分かんない人が多いと思ったので、”これ買っときゃ間違いないでしょ”セットを作りました。今すぐに注文してほしいです」と熱烈にPRした。
最後に、まざー3は「今日はマウスコンピューターさんの愛を感じました。ここの会場でPCを手に取れるし、求めやすくなっているので、悩んでいる方はぜひ来てください」と、多くの人たちの来場を呼び掛けた。
「NEXTGEAR」ブランドは、「ゲームを楽しむ、すべての人に」をコンセプトに掲げ、2023年7月に誕生したゲーミングパソコンブランド。誰もが「やってみたい」と思った瞬間に手が届く価格と、快適にプレイできるパフォーマンスにより、より身近に楽しめるゲーミング環境を実現している。現在NEXTGEAR新ケース販売記念として、新フルタワー・ミニタワー全製品を購入すると11,000円クーポンをゲットできるキャンペーンを9月30日まで実施中。また東京ゲームショーでは、スタンプラリー対象ブースでスタンプを集めて「G-TUNE・NEXTGEAR」ブースに持ってくると豪華賞品が当たる大抽選会を実施している。
