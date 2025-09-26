¡ÚRIZIN¡Û°²ß·ÎµÀ¿¡ÖRIZIN¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤ò¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë²¶¤¬½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡×ÇßÌî¸»¼£¤ËÉÔÅ¨¤ÊÍ½¹ð
¢£¡ØRIZIN.51¡ÙÁ´Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê26Æü¡¿Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¡Âè7»î¹ç¤ÇÇßÌî¸»¼£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë°²ß·ÎµÀ¿¤¬¡¢¡ÖRIZIN¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»à¤Ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£º£¤òÀ¸¤¤ë²¶¤¬½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡ÛÉÚß·ÂçÃÒ¡Ö¼è¤ê´¬¤¤¬¤¤¤Ê¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×
¡¡2023Ç¯4·î¤«¤éRIZIN¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë°²ß·¤Ï¡¢Æ±Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤ËMMAÅ¾¸þ¤¹¤ë¤âÂÀÅÄÇ¦¤Ë°ìËÜÉé¤±¡£24Ç¯7·î¤Î¡ØÄ¶RIZIN.3¡Ù¤Ç¤Ï¹Ä¼£¤«¤éMMA½éÇòÀ±¤ò¤¢¤²¡¢11·î¤ÎÌ¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¾º»ø¤òTKO¤Ç²¼¤·¤ÆÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤â¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØRIZIN.49¡Ù¤Ç¤ÏÊ¡ÅÄÎ¶×½¤ËKOÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡9¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯Î©¤Áµ»½Ð¿È¤ÎÇßÌî¤ÈÂÐÀï¤¬·èÄê¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö²áµî¥¤¥Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¡¢»î¹çÅ¸³«¤â¡ÖÁê¼ê¤¬¾Ç¤ë¤À¤±¡£ËÜÇ½Åª¤Ë¥Ó¥Ó¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÇßÌî¤Î¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¸ùÀÓ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤â·Ù²ü¤¹¤ë¤¬¡Öº¸¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¥ª¥â¥Á¥ã¡£Á´Á³µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¥à¥¨¥¿¥¤ÆÃÍ¤Î¼óÁêËÐ¤â¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆK-1¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿ÂçÏÂÅ¯Ìé¤¬38ºÐ¤Ë¤·¤ÆMMA¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£°²ß·¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¥Ã¥¹¤«¤é¤Í¡£¥Ó¥Ó¤é¤ºÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤¿¤é¤¿¤Ö¤óÀè¤ËÅö¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£·Ù²ü¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢²¶¤âMMA¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç·Ù²ü¤·¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ö¤ÃÅÝ¤¹¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
