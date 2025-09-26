特徴の異なる2台へデザイナーが抱く印象は？

ルノーでデザイン主任を務めるローレンス・ヴァン・デン・アッカー氏が、深夜便で英国へ飛んで来てくれた。「クリスマスみたいですね」。満面の笑みで歩み寄ってくる。

【画像】親友デザイナーの印象は？ ヴァンキッシュに5 E-テック ヴォランテとA290も 全123枚

彼は、アストン マーティンのクリエイティブ部門主任、マレク・ライヒマン氏と親しい仲にある。ところが、その美しいグランドツアラーを運転したことがないという。



イエローのルノー5 E-テックと、グレーのアストン マーティン・ヴァンキッシュ マックス・エドレストン（Max Edleston）

そこでAUTOCARは、ライヒマンへその旨を伝え、アストン マーティン本社前へ彼を招待させていただいた。晴天に恵まれた今日は、落ち着いたグレーのヴァンキッシュと、眩しいほど鮮やかなイエローのルノー5 E-テックが、ここに停まっている。

キーをお渡しすると、2人はウォリックシャー州の地平線へ意気揚々と消えていった。筆者との待ち合わせ場所は、西へ20kmほど離れたカフェ。デザイナーとして、特徴の異なる2台へ抱く印象は興味深い。

攻めてみるとドライバーを誘ってくる

AUTOCAR（以下：AC）：それぞれを運転したご感想は？

ライヒマン（以下：MR）：ローレンスさんと史跡を巡ったんですが、素敵な道でした。ここは典型的な英国の一般道で、弊社のテストコースといえます。路面のうねりや舗装の剥がれ、きついカーブなどが点在し、最高の感覚を味わえます。



グレーのアストン マーティン・ヴァンキッシュと、イエローのルノー5 E-テック マックス・エドレストン（Max Edleston）

ヴァン・デン・アッカー氏（以下：LA）：このクルマ（ヴァンキッシュ）本来の場所で、あるべきように運転でき、夢が叶った少年のような気分。こんな加速は初めてで、声を出して笑いました。最初は不安でしたが、攻めてみるとドライバーを誘ってくる。

AC：5 E-テックの印象はどうでしたか？ ライヒマンさん。

MR：本当に良かった。レスポンスとエキサイティングさが凄い。チャンスを逃さない感じです。ホイールスピンした瞬間もありましたよ。

下位カテゴリーのレンタカーを借りる

AC：他メーカーのモデルを運転する機会は多いのでしょうか？

MR：直接的に競合するデモ車両には試乗しますが、カテゴリー外のクルマは滅多にありません。なので、機会があれば積極的に乗ります。多くの経験を得るため、旅行先では下位カテゴリーのレンタカーを借りるようにしています。



ルノー5 E-テック（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

LA：ベンチマークとなる「ゴールデンカー」と呼ばれる車種や、競合モデルへ乗ります。アストン マーティン水準ではないにしろ、アルピーヌは面白くなって来ています。最近は、プレミアム・ブランドやスポーツカー・ブランドへ乗る機会も増えました。

5 E-テックほど試作車へ近づけた例はない

AC：カテゴリーが違っても、他のクルマを運転することでの学びは？

MR：あります。5 E-テックでは、タッチモニターの一体感、素材が違う部分とのギャップ、ディティール変化などの確認にも時間を割きました。ちょっとクレイジーかも。何でも観察してしまう。



ルノー5 E-テック（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

LA：最近の量産車の水準は、信じられないほど高い。われわれの目標は、夢のクルマを公道で走らせること。ルカ・デ・メオ氏は（前ルノーCEOへ）就任した時、約束したことと実際に提供するクルマへ、乖離があってはならないと考えていました。

LA：5 E-テックほど、試作車へ近づけようとしたモデルは他にないでしょう。最後の5％にこだわったんです。F1のように、数％が全体の50％へ影響します。クルマのデザインにはこれまで以上の可能性があり、今は黄金時代といえますね。

MR：同感です。パワートレインの技術は転換期を迎え、競争はすべての側面で激化しています。中国メーカーが増え、高級ブランドではビスポーク・メーカーも増えています。競争の中で勝利への気運も高まる今は、黄金期だと思います。

次の機会を待とうという余裕はない

AC：ライヒマンさんは上級ブランドを、ローレンスさんは主要ブランドを率いて来られました。デザイナーとして、特定のカテゴリーへ惹かれるのでしょうか？

MR：チャンス次第ですが、適切なブランドではあって欲しい。自分のキャリアは、BMWに買収された頃のランドローバーから始まりました。この業界で、チーフデザイナーの職は限られます。



ルノーのデザイナー、ローレンス・ヴァン・デン・アッカー氏（左）と、アストン マーティンのデザイナー、マレク・ライヒマン氏（右） マックス・エドレストン（Max Edleston）

LA：今は諦めて次の機会を待とう、という余裕はありませんね。

MR：友人の1人、エイドリアン・ファン・ホーイドンクさんは30年以上BMWで務めています。自動車業界のデザインリーダーの多くは、同じ地位へ長年いるようです。

LA：ダチアは、お金がないから厳しいに違いないと考える人もいます。でも、大量生産でも少量生産でも、価格が違っても、デザインのルールは同じ。上級ブランドの友人にも、お金が足りないと嘆く人はいますよ。

※会話の内容は、一部を抜粋・編集しています。

