¤¨¤Ã¡¢º£¤Î¤Ã¤Æ¡Ä·Ý¿ÍÂçÎÌÅêÆþ¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Í½¹ð¤Ë¿·´é¤¬¤Á¤é¤ê¡¢²¿ÁÈÌÜ¡©¡©¤â¥Ï¥Þ¤êÌò¡Ö¡Ø½Ð¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡£²£±Æü¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ï¡¢Âè£³£¶ÏÃ¡ÖóÀÌ¹¡Ê¤ª¤¦¤à¡Ë¤Î¤±¤ê¤Ï³û¡Ê¤«¤â¡Ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼¡½µÍ½¹ð¤Ë¤Þ¤µ¤«¿ÍÊª¤¬¤Á¤é¤ê¡£¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬¿Ê¤á¤ë·ðÌó¤ÎÀ¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÀ¤¤Ï·ðÌóÃÏ¹ö¤Ø¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸«´·¤ì¤¿´é¤Î¿ÍÊª¤¬¡ÖÎÞ¤·¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÊÌÚ¤Î¹ë¾¦¡¦³øÃ«°ËÊ¼±ÒÌò¤Î£Õ»ú¹©»ö¡¦±×»ÒÂîÏº¤Ç¡¢ÁêÊý¤ÎÊ¡ÅÄ·°¤âº£¸å¤Î½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£ºî¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÊÌÚ½Ð¿È¤ÎÂåÉ½Åª¥³¥ó¥Ó¤Ï¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ø£Õ»ú¹©»ö¡¢½Ð¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£