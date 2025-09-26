自民党総裁選に立候補している小泉進次郎氏の陣営で、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」などを投稿するよう指示があったとの疑惑に対して、２６日、進次郎氏が説明を行った。

進次郎氏自身は知らなかったとしたうえで「支援してくれている議員の事務所において、ほかの支援議員からの問い合わせもあって、当該事務所の独自の判断としてコメントの参考例をメールで送付したものだと報告を受けています」と述べた。参考例に他候補の中傷ともとれる内容もあり「一部行き過ぎた表現があった」と謝罪した。

元デジタル相の牧島かれん議員の事務所かと聞かれ、「そう報告を受けています」と認めた。

「いま当該議員に対しても厳しい誹謗中傷や批判なども起こっていると承知していますが、最終的に起こってしまったことの責任は私にありますので、ご批判はしっかりと私がお受けしたいと思います」と述べた。

総裁選立候補は継続するのかと聞かれ「緊張感をもって二度とこういうことが起こらないように、しっかりと最後まで臨みたいと思います」と語った。