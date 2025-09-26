アメリカの宝石店に、数えきれないほどの“覆面強盗”が侵入。ショーケースを破壊し、商品を根こそぎ持ち去りました。

アメリカ・カリフォルニア州にある宝石店。

覆面姿の人物が突然、次から次へと侵入してきたのです。来るわ、来るわ、その数なんと23人。

拳銃をかまえている人物を先頭に店に入るや否や、ハンマーのようなものでショーケースを破壊する者や、ツルハシのようなものを激しく振り下ろす人物の姿も。

ショーケースを破壊すると、群がるようにして、宝石など高額な商品を袋に詰め込んでいきます。侵入からここまで、わずか27秒。

20人を超える“覆面強盗”の“宝石店襲撃”。地元の警察によりますと、少なくとも1人が発砲したということです。

その後、空からの追跡捜査で、容疑者の車両を特定し数人を拘束。警察は、残る犯行グループの特定と追跡を急いでいるということです。

一方、被害に遭った宝石店はコメントを発表しています。

宝石店のコメント

「幸いにもけが人は出ませんでした。何よりも大切なことです」