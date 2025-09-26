＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館

【映像】元貴景勝、ファン驚嘆の「衝撃美肌」

大相撲九月場所十三日目、昨年9月の引退発表から1年。“激やせ”ぶりが何かと話題になる元大関・貴景勝の湊川親方が解説として登場。おなじみの激やせぶり以外にも、“ツルツル美肌”にファンの注目が集まり「めっちゃ美肌」「美青年みたい」など驚きの反響が相次ぐ一幕があった。

終盤を迎えた十三日目、この日、解説として登場した湊川親方は幕内の取組前に元NHKの藤井アナとトークを展開。十二日目を終え、1敗で並んだ東西の両横綱について「これから横綱の直接対決もある。大関対決もあるので、大関戦がポイントになってくるのでは」など、今場所の賜杯の行方について持論を述べた。

そんな湊川親方は現役時代の165キロからは想像もつかない大減量を遂げ、“シュッとした”姿が度々話題となっている。

そんな湊川親方の現在の姿を見たABEMAファンもその姿に驚愕。「165キロあった人ですよね？」「元力士とは思えない」「見るたびに痩せていく」「私より軽そう」「全くの別人」「どこのイケメンさんや」などの反響が相次いだ一方、そのツルンとした美肌ぶりにも注目が集まり「お肌ツルツル」「めっちゃ美肌」「唇の血色いい」「美青年みたい」「体調は良さそう」といった反響が相次いでいた。

湊川親方は10月4日（土）に両国国技館で「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」を開催予定。まもなく髷姿が見られなくなることを受け「こんなに痩せて髷が似合わない引退力士も珍しい」といった驚きの声も寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）