【 伊藤蘭 】娘・趣里と夫・三山凌輝の第一子誕生を祝福「趣里が産まれたこの季節」「本当に感慨深いです」
元キャンディーズで俳優・歌手の伊藤蘭さんが、自身のインスタグラムを通じて、娘の趣里さんと夫の三山凌輝さんの第一子誕生を祝福しています。
伊藤さんは「ちょうど趣里が産まれたこの季節」と振り返り「本当に感慨深いです」と思いを明かしてます。
▽▽▽▽ 伊藤蘭さん コメント全文 ▽▽▽▽
Papa Ryoki & Mama Shuri
Baby誕生おめでとう
ちょうど趣里が産まれたこの季節…
自分の想い出とも重なり
本当に感慨深いです。
尊い命
大切に育んでくださいね♡
△△△△ 全文 以上 △△△△
伊藤さんの夫で俳優の水谷豊さんも祝福のコメントを公表。「2人に感謝！」「奇跡的なご縁にも感謝！」と思いを伝えています。
趣里さんと夫の三山凌輝さんは趣里さんと三山凌輝さんは、連名で第一子の誕生を公表。二人は先月29日に結婚と妊娠を自身のインスタグラムで公表していました。
【担当：芸能情報ステーション】