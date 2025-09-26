元キャンディーズで俳優・歌手の伊藤蘭さんが、自身のインスタグラムを通じて、娘の趣里さんと夫の三山凌輝さんの第一子誕生を祝福しています。



【写真を見る】【 伊藤蘭 】娘・趣里と夫・三山凌輝の第一子誕生を祝福「趣里が産まれたこの季節」「本当に感慨深いです」





伊藤さんは「ちょうど趣里が産まれたこの季節」と振り返り「本当に感慨深いです」と思いを明かしてます。

▽▽▽▽ 伊藤蘭さん コメント全文 ▽▽▽▽

Papa Ryoki & Mama Shuri

Baby誕生おめでとう

ちょうど趣里が産まれたこの季節…

自分の想い出とも重なり

本当に感慨深いです。

尊い命

大切に育んでくださいね♡

△△△△ 全文 以上 △△△△









伊藤さんの夫で俳優の水谷豊さんも祝福のコメントを公表。「2人に感謝！」「奇跡的なご縁にも感謝！」と思いを伝えています。









趣里さんと夫の三山凌輝さんは趣里さんと三山凌輝さんは、連名で第一子の誕生を公表。二人は先月29日に結婚と妊娠を自身のインスタグラムで公表していました。



【担当：芸能情報ステーション】