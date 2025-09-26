サンマ“近年にない”豊漁で「塩焼き1匹100円」東京・新宿の飲食店では仕入れ量増やしてコスト削減

2025年は豊漁のサンマですが、驚きのワンコイン、1匹わずか100円で食べられるお店も登場しています。

東京都内の飲食店「大衆酒場 きたぎん 新宿」を取材すると、店員により次々とテーブルに運ばれていたのはサンマです。

じっくりと焼き上げ、最後に焼き色を付ければ、食欲をそそるサンマの塩焼きの完成です。

来店客は「この季節に食べると秋が来たと思う」「すごくふわふわで塩味も強くて、とてもおいしいです」と話します。

2025年は近年にないほどの豊漁となっているサンマ。

取材した店では、驚きの安さで提供されていました。

何と1匹たったの100円。

少しでも安く提供したいという思いから、多くを仕入れることでコストを抑え、100円で提供しているといいます。

来店客からは「かなりうれしいですよね。なかなか値段も上がっちゃっているので」といった声が聞かれました。

きたぎん 新宿・天野龍宏さん：

今年初めての試みでやらせていただいてます。今年の夏もとても暑かったので、秋の味覚を堪能してほしいなという意向でやりました。

数量限定の1匹100円大サービスは9月末まで。

サンマがなくなり次第終了ということです。