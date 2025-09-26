サンマ“近年にない”豊漁で「塩焼き1匹100円」東京・新宿の飲食店では仕入れ量増やしてコスト削減
2025年は豊漁のサンマですが、驚きのワンコイン、1匹わずか100円で食べられるお店も登場しています。
東京都内の飲食店「大衆酒場 きたぎん 新宿」を取材すると、店員により次々とテーブルに運ばれていたのはサンマです。
じっくりと焼き上げ、最後に焼き色を付ければ、食欲をそそるサンマの塩焼きの完成です。
来店客は「この季節に食べると秋が来たと思う」「すごくふわふわで塩味も強くて、とてもおいしいです」と話します。
2025年は近年にないほどの豊漁となっているサンマ。
取材した店では、驚きの安さで提供されていました。
何と1匹たったの100円。
少しでも安く提供したいという思いから、多くを仕入れることでコストを抑え、100円で提供しているといいます。
来店客からは「かなりうれしいですよね。なかなか値段も上がっちゃっているので」といった声が聞かれました。
きたぎん 新宿・天野龍宏さん：
今年初めての試みでやらせていただいてます。今年の夏もとても暑かったので、秋の味覚を堪能してほしいなという意向でやりました。
数量限定の1匹100円大サービスは9月末まで。
サンマがなくなり次第終了ということです。