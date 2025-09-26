「国の友達に頼まれた」高級バッグなど900万円相当盗む一部始終…3日前来日のインドネシア人逮捕

東京・原宿警察署で目撃されたのは、警察車両の後部座席で真っすぐ前を見つめる男。

インドネシア国籍のムハマッド・ダビン容疑者（22）です。

ブランドバッグなどを販売するビンテージショップから商品を盗んだ疑いで逮捕されました。

店の防犯カメラが犯行の一部始終を捉えていました。

25日午前2時ごろ、慌てる様子もなくライトで照らしながら店内を物色する男。

壁に掛けられていたTシャツやブランドバッグ、洋服などを次々と手に取り大きなバッグの中に詰めていきます。

その後、立ち去るのかと思いきや足を止め、店内へと引き返すと再び物色。

アクセサリーなどが飾られているケースを開けると、バッグの中に入れ、現場から逃走しました。

持ち去ったのは、高級ブランドのバッグやブレスレットなど合わせて18点。

総額900万円相当にのぼります。

警視庁によりますと、ムハマッド・ダビン容疑者は犯行の3日前に来日したばかりで、犯行の前日には店を訪れ下見をしていたということです。

調べに対し「バッグなどを盗みました」「自分の国の友達に頼まれた」と話しています。

警視庁は、余罪もあるとみて調べを続けています。