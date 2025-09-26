黒毛和牛に霧島茶…地域の特産品が勢ぞろいです。大隅半島と霧島・姶良地区の特産品を集めた物産展が、26日から鹿児島市で始まりました。



鹿児島市の、アミュ広場で始まった『商工会こだわりの逸品フェア』。地域の特産品を知ってもらおうと県商工会連合会が、毎年開いていて、2025年で11年目です。



会場には、大隅半島や霧島・姶良の特産品がずらりと並び、試飲や試食も楽しめます。南大隅町を中心に栽培されている、辺塚だいだいを使ったスイーツも。たんかんゼリーの上に辺塚だいだいの果汁を混ぜ込んだクリームがのっています。





（登島凜アナウンサー）「いただきます。たんかんの濃厚なエキスが、ぎゅっと詰まっていて、上に乗っている甘さ控えめのクリームと、よく合います」こちらは、鹿屋市で養殖されている日本雉の卵を使ったプリン。日本雉の養殖は、全国でも珍しいといいます。大崎町産のマンゴーや、パッションフルーツなども使い、種類も豊富です。（サザンクロス・坂元 健太郎さん）「同級生が(日本雉の)養殖をしていて、日本雉を守るためにも、プリンを作っている。卵白より黄身の方が多くて、かなり濃厚な味がする」あく巻や、ふくれ菓子などの郷土菓子が並ぶ迫田食品は、8月8日の記録的な大雨により、工場が床上浸水の被害に遭い、機械が壊れ、3週間休業しました。（迫田食品・迫田 由紀子さん）「作れる楽しさを再認識したので、もう一度、皆さんに安心で安全な食べ物を提供したい。「待ってたよ」という声も多かったので、感謝の気持ちをもってお届けしたい」こだわりの逸品フェアは、鹿児島市のアミュ広場で28日まで開かれています。