【義実家は運動会ダメ？】息子が迎える「はじめての運動会」を前に…母が！？＜第1話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第1話 息子の運動会と不穏な連絡
【編集部コメント】
幼児期はママから離れるときに不安を覚えてしまう子も多いですよね。今までママとずっと一緒にいた時間が、それくらいかけがえのないものだったという証拠なのでしょう。子どもたちが新しい環境に慣れるスピードには個人差があります。慣れるのが遅いからといって心配しなくても大丈夫！ どんな子も少しずつ外の世界に順応していくのです。エリさんの息子アオトくんも、今ではすっかり園生活に慣れている様子。運動会の練習にも精が出ます。アオトくんを見守るエリさんも幸せそう。それなのに、え？ 実家のお母さんが病気？ なにやら大変そうですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
