鹿児島市の、交通安全教育センターで運転免許の更新を行う際、早朝から並んだ方もいるのではないのでしょうか？



混雑や、不要な待機時間を減らそうと、県警は、免許の更新を事前予約制にすることを発表しました。



鹿児島市の交通安全教育センターでは、運転免許の更新をする際は、先着順となっていて、早朝から順番待ちをする人が多く、混雑することが課題となっていました。





2025年1月には、1日に約1000人が訪れ、長蛇の列ができたということです。こうした中、県警は、混雑の緩和や不要な待機時間をなくそうと、免許更新を事前予約制にすることを発表しました。（更新者）「人が多いっていうイメージで、更新に時間が、かかるっていうイメージがある。自分がいける日に、予約がとれるというのはいい」（更新者）「事前予約いいと思う。仕事も前もって休みをとればいいから。便利だと思う」予約するには、県警のホームページにアクセスして、更新ハガキに記載されているIDとパスワードを入力し、更新日と時間を指定します。事前予約ができる更新日は、2026年1月4日以降で、予約の受け付けは、10月24日から始まります。高齢者講習を受けた70歳以上の方は、予約は必要なく更新できるということです。また、交通安全教育センターでは、2026年1月9日以降、毎週金曜日は、免許の更新ができなくなります。土曜日は、変わらず閉庁するということです。