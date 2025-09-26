山形市の村木沢小学校では、きょう昔ながらの道具を使った脱穀作業が行われました。

児童たちは、作業を通してコメ作りの大変さを学んでいる様子でした。

村木沢小学校では、食の大切さを学んでもらおうと、種まきから田植え、収穫、販売といったコメ作りの体験活動を４０年以上前から行っています。

きょうは、４，５年生１４人が、４つのグループに分かれて脱穀作業に挑戦しました。

使われているのは「からはし」や「千歯こき」など、昔ながらの道具です。こちらの「からはし」は、平安時代から使われている道具だといいます。

児童「気持ちいいです。引っ張っる時にコメが一気にとれるのとか」

児童「足ふみ脱穀機。手と足を一緒に動かすのが大変でした」

■児童と共に体験

作業がどれほど大変なのか、児童と共に体験させてもらいました。

農家の人「誰よりも危ないんだけど、ちょっと」

佐藤友美アナウンサー「（腕が）もってかれる」

こちらは「足ふみ」という道具です。稲ごと奥に引っ張られるため、しっかり稲をつかむ必要があります。

佐藤友美アナウンサー「しっかり後ろ体重で踏ん張っていないと体が前に倒れちゃいそうです。上手くなってきたんじゃないですか」「

農家の人「手は慣れたようですけれど、まだまだ入っている。本業じゃないから」

この作業の後、モミとゴミを分別します。

佐藤友美アナウンサー「こちらは唐箕（とうみ）と言われる脱穀の機械です。風によって、軽いゴミは外へ、重い籾は下へと流れることで判別しています」

児童たちは昔ながらの道具を使い、稲から１２キロのモミを取り出しました。

■脱穀作業をしての感想



児童「今は機械とかでやっているけど昔の人は手作業でやっているのがすごいと思った」





児童「大変だと思うけど、今の機械でやるよりも楽しくてやりがいが感じられるのでこっちの方が自分的に好きです」

児童「想像するよりも難しいけど、実際にやってみて昔の人の気持ちも感じられたので良かった」

１年かけて自分たちで育てたコメに対し、特別な思いも生まれているようです。

児童「落ちているのがもったいないのでとりやすいように集めていた。一粒でも残っていると、自分たちが作ったのが無駄になりそう」

児童たちは今後、米袋のパッケージをデザインし、学校で販売するということです。