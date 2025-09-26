「ノーバンでなくても全く問題ありません」

22歳元「ラストアイドル」のメンバーが始球式に登板。ほぼノーバン投球に球場がどよめいた。

18日に「東栄住宅ブルーミングガーデンナイター」として開催された 中日―DeNA(バンテリンドームナゴヤ)の始球式に登場したのは、3人組アイドルグループ「エイアイカ」のメンバー、木粼千聖。

「ノーバンできず悔しかったですが…大好きな名古屋で投球できてとても光栄でした！」とつづり、Xにオフショットをアップ。中日のユニフォームに薄紫のミニティアードスカート、白いリボンをつけたポニーテール姿で両腕を大きく振りかぶって投げたボールは、惜しくもワンバウンドとなったがまっすぐにホームへ届き、観客から大歓声が起こっていた。

SNS上では「始球式完璧でした」「正直、予想以上でした」「18.44mってかなり長いので、ノーバウンドでなくても、全く問題ありません」「あんなに真っ直ぐ投げてて、ノーバンまであとちょっとだったねー」「ドームのあちこちから『おー』って声が上がってたよ！」「つぎはノーバンいけそうやね！」「来年は165キロ投げれるように頑張ろうなー」などの声が相次いでいる。 木粼は2018年にオーディション番組「ラストアイドル」(テレビ朝日)で初期暫定メンバーとしてデビューし活躍するも、22年にグループが活動休止。24年に「エイアイカ」のメンバーとなった。