福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

舞鶴公園カレーフェス2025秋

全国から30店以上が出店する九州最大級のカレーイベント。「ミニカレー」で食べ比べできる。スイーツエリアやステージイベントの開催も予定。

日時:9月27日(土)〜28日(日)午前11時〜午後5時

場所:舞鶴公園 三ノ丸広場（福岡市中央区）

＆ SAKE FUKUOKA（アンドサケフクオカ）

福岡を代表する酒蔵と人気飲食店が一堂に集まる、年に一度の大型イベント。酒蔵自慢の銘柄を試飲できる。単なる“飲み比べ”にとどまらず、日本酒・本格焼酎を通じて「福岡の風土」「食の背景」「人との出会い」にまで触れることができる。

日時:9月27日(土)〜28日(日)午前11時〜午後8時(28日は午後5時まで)

場所:福岡国際センター

小倉ハンドメイドマルシェ2025

全国の個性豊かな手作り作家が集結！ 2日間で約1100ブース出店、アクセサリーやインテリア雑貨など2万点以上を販売する。11種類の体験教室なども楽しめる。

日時:9月27日(土)〜28日(日)午前11時〜午後5時

場所:西日本総合展示場 （北九州市小倉北区）

ゴリパラ百貨店 in 博多阪急

テレビ西日本の大人気番組「ゴリパラ見聞録」出演者たちが、番組内の旅で立ち寄った店が日本中から集合。会場内にみんなで語らえる一献酒場も開店予定。番組の軌跡を振り返る展示コーナーも。

日時:9月28日(日)まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後5時まで）

場所:博多阪急 8階催場

プレバト才能アリ展

テレビ番組「プレバト!!」で芸能人が創作した才能アリ作品と圧巻のお手本を一挙大公開。俳句・水彩画から、大漁旗や黒板アートなどの巨大作品まで展示する。

日時:9月29日(月)まで、午前10時〜午後7時（最終日は午後5時まで。入場は閉場の30分前まで）

場所:大丸福岡天神店 本館8階催場

このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！

