水谷豊&伊藤蘭、初孫の誕生に喜びのコメント 娘・趣里が第1子出産を発表「ますます賑やかに」「大切に育んでくださいね」【全文掲載】
俳優の趣里（35）とダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）が26日、それぞれSNSを更新し、第1子誕生を発表した。この発表を受け、趣里の両親である俳優の水谷豊（73）、歌手の伊藤蘭（70）がそれぞれ、祝福の言葉をよせた。
【写真】素敵な花束…娘・趣里の第1子誕生を祝福した伊藤蘭
水谷は所属事務所を通じてコメントを発表。「趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい」と喜びを爆発させた。
そして「もうひとつ、趣里の子供を取り上げてくれた先生は、かつて子役時代に僕の子供役をやったことがあって、つまり僕の子供役が僕の子供の子供を取り上げてくれたことになる。こんなことって！奇跡的なご縁にも感謝！」と秘話を明かした。
伊藤は自身のインスタグラムを更新。色とりどりの花の写真とともに、「Papa Ryoki & Mama Shuri Baby誕生おめでとう」と祝福。「ちょうど趣里が産まれたこの季節…自分の想い出とも重なり本当に感慨深いです」と初孫の誕生に思いをはせた。そして「尊い命 大切に育んでくださいね」と短い言葉ながらも、大切な思いを2人に伝えた。
趣里と三山は、「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と連名で伝えていた。
水谷は1952年7月14日生まれ、北海道出身。主演を務めるドラマ『相棒』シリーズは2000年に『土曜ワイド劇場』の一作として誕生して以来、今年シリーズ25周年を迎える。
伊藤は1955年1月13日生まれ、東京都出身。伝説のアイドルグループ・キャンディーズの元メンバー。1973年9月、田中好子、藤村美樹と共にキャンディーズを結成しデビュー。78年の解散後は、俳優としても活躍する。
水谷と伊藤は1989年1月に結婚。90年に長女で俳優・趣里が誕生した。
【写真】素敵な花束…娘・趣里の第1子誕生を祝福した伊藤蘭
水谷は所属事務所を通じてコメントを発表。「趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい」と喜びを爆発させた。
伊藤は自身のインスタグラムを更新。色とりどりの花の写真とともに、「Papa Ryoki & Mama Shuri Baby誕生おめでとう」と祝福。「ちょうど趣里が産まれたこの季節…自分の想い出とも重なり本当に感慨深いです」と初孫の誕生に思いをはせた。そして「尊い命 大切に育んでくださいね」と短い言葉ながらも、大切な思いを2人に伝えた。
趣里と三山は、「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます。今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と連名で伝えていた。
水谷は1952年7月14日生まれ、北海道出身。主演を務めるドラマ『相棒』シリーズは2000年に『土曜ワイド劇場』の一作として誕生して以来、今年シリーズ25周年を迎える。
伊藤は1955年1月13日生まれ、東京都出身。伝説のアイドルグループ・キャンディーズの元メンバー。1973年9月、田中好子、藤村美樹と共にキャンディーズを結成しデビュー。78年の解散後は、俳優としても活躍する。
水谷と伊藤は1989年1月に結婚。90年に長女で俳優・趣里が誕生した。