9月30日、さようならモノレール 子ども達を乗せて走った46年の“小さな旅”を振り返る 熊本市動植物園
熊本市動植物園のモノレールが来週、運行を終えます。設置から46年、世代を超えて親しまれた歴史を振り返ります。
「前見て！」「キリンだ！」
熊本市動植物園のモノレールは、動物たちがいるエリアなどを見下ろせる1周612mのコースです。
発車ベルと共に始まるわずか4分半の小さな旅は、訪れた人たちを楽しませてきました。
小学生「楽しかった！いろいろな動物が見られました」
小学生「ドキドキした」
小学生「キリンの首が高かったから、レールに付きそうだった！」
半世紀の歴史 その出発点
運行が始まったのは1979年4月。動物園の開園50年を記念して作られました。
開通式には、当時の星子敏雄市長も駆け付けました。
モノレールの駅名は、当時の園名からとって『水辺（すいへん）鉄道動物村』。初めて見る乗り物に、子ども達は興味津々です。
その後は年間約10万人を乗せ、来場者に愛されてきました。
46年経った今となっては、製造会社が今でもメンテナンスを担う最後の現役モノレールとなりました。
2016年 園内が静まり返った日
動植物園のモノレールの歴史には、辛いこともありました。
2016年の熊本地震です。
モノレール自体に被害はありませんでしたが、園内の通路にひびが入るなど園全体が被害を受け、休園に追い込まれました。
松粼正吉 元園長「あまりにも静かだと、ちょっと…寂しいですね」
しかし、子ども達の歓声を取り戻そうと、地震から約10か月後には被害が比較的少なかったエリアの応急工事を終えて部分開園。にぎやかな声が戻ってきました。
熊本市動植物園のスタッフ「『うれしい』の一言ですね。今まで通りのガイドをしようと思っていたのですが、いざ入って顔を見るとテンションが上がりますね」
まだ立ち入り禁止の区域も残る中、園内を一望できるモノレールには長い列ができていました。
小さくて長かった旅が終わる
事故もありました。2019年と2023年に起きた玉突き事故では、複数の人がけがをしました。
記者（2019年のリポート）「時速8㎞ほどのモノレールが、あちらの場所で停止して後続の車両が追突したということです」
2019年は制御装置の誤作動、2023年はモーターの不具合などが原因でした。
さらにレールや支柱の老朽化が進み、モーターなど部品調達も難しくなったことから、熊本市は運行の終了を決めました。
それでも、残り少ない旅を楽しむ人たちの姿が絶えません。
菊陽町から（20代）「最後に乗っておこうかなと思って」
熊本市から（70代）「40年ぶりぐらいですかね。まだあの頃は子どもも小さかったな、と思いながら乗りました」
熊本市から（30代）「寂しいものはありますね…」
熊本市動植物園 高倉智浩副園長「モノレールがなくなった後も、開園100周年に向けたサバンナエリアの整備など、子どもからお年寄りまで安心して楽しんでもらえるような動植物園になるように、スタッフ一同、一丸となって努力していきたい」
様々な思い出を乗せて走り続けたモノレール。
運行最終日は9月30日です。
