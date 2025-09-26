¸¶È¯»ö¸Î¤ÇÌ¤³«Å¹·úÊª¤Ë´ë¶ÈÍ¶Ã×¡¡Ê¡Åç¸©ÉÙ²¬Ä®¡¢»ö¶È²È¤Ë¾ùÅÏ¹ç°Õ
¡¡2011Ç¯3·î¤Î³«Å¹Ä¾Á°¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢°ìÅÙ¤â±Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÌó14Ç¯È¾¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ê¡Åç¸©ÉÙ²¬Ä®¤Î¡Ö¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥ÁÐÍÕÉÙ²¬Å¹¡×¤ÎÅ¹ÊÞ·úÊª¤ò¡¢¸½ºß¤ÎÅÚÃÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ëÆ±¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¤Î½÷À»ö¶È²È¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤È¤Î¹ç°Õ½ñ¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬26Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ï¡ÖÉü¶½¤Î¤¿¤áÄ®¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤·¤¿¤¤¡×¤È·úÊª¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢º£·î¡¢³°ÁõÊÑ¹¹¹©»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¤Ç¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥ó¥³¡¼¥É¡¼¡ÊµÜ¾ë¸©Ì¾¼è»Ô¡Ë¤È½÷À¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¹ç°Õ½ñ¤Ï9·î18ÆüÉÕ¡£Å¹ÊÞ¤Ë»Ä¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÂ½Ð»þ¤Ë½÷À¤¬ÅÚÃÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òµö²Ä¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢½÷ÀÂ¦¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Ç´ÇÈÄ¤ä³°ÊÉ¤ÎÆ±Å¹¥·¥ó¥Ü¥ë¥«¥é¡¼¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾ùÅÏ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å¹ÊÞ¤Ï11Ç¯1·î¤ËÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯¤ÎÆîÌó7¥¥í¡¢¹ñÆ»6¹æ±è¤¤¤Ë´°À®¤·¡¢Æ±Ç¯3·î24Æü¤Ë³«Å¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸¶È¯»ö¸Î¤ÇÅ¹ÊÞ¤Ïµ¢´Ôº¤Æñ¶è°èÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢23Ç¯4·î¤Î°ìÉôÈòÆñ»Ø¼¨²ò½ü¤Þ¤Ç¸¶Â§Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤µ¤ì¤¿¡£