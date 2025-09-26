大分県大分市で1人暮らしをしていた五條堀美咲さんが行方不明になってから9月で9年となり、26日は両親などが市内で情報提供を呼び掛けました。

娘の行方を捜し続ける五條堀さんの父親に今の思いを聞きました。

行方不明になっている五條堀美咲さん

◆五條堀美咲さんの父親

「どうしてこんなに見つからないかと思うところはある。結果を知りたいということだけが最近の思い」

辛い胸のうちを語ってくれたのは行方不明になっている五條堀美咲さんの父親です。この9年間娘を捜し続けています。

大分市横尾のアパートで1人暮らしをしていた五條堀美咲さん、現在は33歳です。

五條堀さんは2016年9月25日の午後11時半ごろ、自宅で友人と別れて以降、行方が分かっていません。

五條堀美咲さんの父親

県警は「五條堀さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性もある」として8月末までに延べ5万3000人の捜査員を動員。

聞き込みや自宅周辺の池の捜索などを行ってきましたが有力な手掛かりは見つかっていません。

行方不明から9年。26日は福岡県から駆け付けた五條堀さんの両親が警察と一緒に当時の自宅周辺などで情報提供を呼び掛けました。

娘の美咲さんを探し続ける父親には、今も消えない思いがあります。

◆五條堀美咲さんの父親

「この9年間、携帯を使った形跡もないし病院にかかった形跡もない、自分からいなくなることはまずないだろうということを私たちは思っている」

五條堀美咲さんの情報提供呼びかけ

9年が経ち、今の願いは真実を知ること、その一心です。

◆五條堀美咲さんの父親

「私としては（関わった）第三者がいるだろうという考えしかないそこにたどり着きたいと思うだけ。何らかの形で（行方が）分かって来年ここに来なくていいような形になればいい」

県警には8月末までにあわせて332件の情報提供がありましたが、2025年寄せられた情報はわずか3件に留まっています。

情報提供先は大分東警察署097-527-2131となっています。