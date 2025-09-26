バレーボール女子日本代表の主将・石川真佑（ノバラ）に対し、中国からも称賛の声が上がっている。

今季から日本代表の新主将となった石川は、ネーションズリーグ、世界選手権での４強入りに大きく貢献。中国メディア「Ｗａｔｃｈｉｎｇ ｔｈｅ Ｇａｍｅ」は「石川真佑は小さなエースになった」との見出しを立てた上で「世界選手権で女子日本代表が１５年ぶりに準決勝に進出した。最終順位は４位だったが、その活躍は世界を驚かせた。この輝かしいチームの中核であり主将でもある２５歳の石川真佑が注目を集めた」と報じた。

身長は１７４センチと世界的に小柄だが、熱視線を浴びる存在となった。「かつては『身長が低い』と思われていたものの、人格と技術の両面から鍛え抜かれた結果、正真正銘の日本のエースへと成長した。２０２８年ロサンゼルス五輪を目前に控え、彼女のスパイク一つひとつ、そしてその表情一つひとつが、女子日本代表が再び表彰台に返り咲く希望を託している」と太鼓判を押した。

その石川は２０２３―２４年シーズンからイタリアで武者修行。２４―２５年シーズンは強豪ノバラでチームトップの３４４得点と大活躍し、欧州の強豪クラブが集うＣＥＶ杯では優勝に大きく貢献した。兄・祐希（ペルージャ）もイタリアで躍動している点を引き合いに「きょうだいはともに日本のバレーボール界の国際的な影響力を高めている」と評価しており、存在感は増すばかりだ。