EXILE TAKAHIRO「2日連続兄弟飯」OMIとのバックハグショット公開「カップルですか？」「照れてて可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】EXILE TAKAHIROが26日、自身のInstagramを更新。「兄弟飯」の様子を公開した。
TAKAHIROは「少し前の2日連続兄弟飯」と添えて、三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（※「O」はストローク付き／登坂広臣）との肩組みショットやバックハグショットを公開。「昔は毎日のように一緒にいたなぁと懐かしくなりながら、3日目はさすがに誘うの遠慮したけど…んっ。誘ってみよ Love you bro」とつづっている。
映画「HiGH＆LOW THE RED RAIN」（2016年）にてTAKAHIROが兄・雨宮雅貴、OMIが弟・雨宮広斗と兄弟役で共演し、プライベートでも親交が深い2人。この投稿には「カップルですか（笑）？」「OMIくんが照れてて可愛い」「最強で最高」「また映画で共演してほしい」「仲良しすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆TAKAHIRO、“弟”OMIをバックハグ
◆TAKAHIROの投稿に反響
