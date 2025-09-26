２６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していたと報じられた件を報じた。

宮根誠司キャスターは「場所も悪いですよね。会話というのが公的な会話なのか、私的な会話なのか、恐らく入り交じってると思いますけど」と発言。「本当に話をするんだったら、レンタルオフィスとかプライベート空間を守ってくれるところはあると思いますけどね。ラブホに行ってるやんって。カラオケボックスとかでも十分、プライバシーは守られると思うんですけどね」と続けた。

同市長が群馬県内の３市町村に記録的短時間大雨情報が出ていた際にホテルに滞在していた点について「通常と同じ連絡が取れる態勢を取っていた」と説明したことについて「これ、なかなか言いようがないんですけど。もし市長がですよ。そういうことに溺れちゃってるとしたら『市長、大変です！』って言うたら、ビューンと服着て、すぐ行かなアカンから緊急性はないでしょ。すぐには行けないでしょ。服着たりせなあかんし。もし、そうだったらですよ。みんな、きっと、そう思ってはると思うねんな」と口にしていた。