ユーロ圏　１０年債利回り格差　おおむね前日並みの水準

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:51時点）（%）
ドイツ　　　　2.756
フランス　　　3.583（+83）
イタリア　　　3.59（+83）
スペイン　　　3.322（+57）
オランダ　　　2.918（+16）
ギリシャ　　　3.444（+69）
ポルトガル　　　3.18（+42）
ベルギー　　　3.308（+55）
オーストリア　3.06（+30）
アイルランド　3.001（+25）
フィンランド　3.132（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）