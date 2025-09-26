ユーロ圏 １０年債利回り格差 おおむね前日並みの水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:51時点）（%）
ドイツ 2.756
フランス 3.583（+83）
イタリア 3.59（+83）
スペイン 3.322（+57）
オランダ 2.918（+16）
ギリシャ 3.444（+69）
ポルトガル 3.18（+42）
ベルギー 3.308（+55）
オーストリア 3.06（+30）
アイルランド 3.001（+25）
フィンランド 3.132（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
