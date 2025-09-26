¡Ö¶ò¤«¤ÊÌ£Êý¤¬°ìÈÖ¤Î¶²¤ë¤Ù¤Å¨¤À¤È¡Ä¡×¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¡È¥¹¥Æ¥Þ»Ø¼¨¡É¡¢Æü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¤â¸·¤·¤¤É½¾ð
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Önews¡¡every.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦50¡Ë¤Î26ÆüÊüÁ÷¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÇÛ¿®Æ°²è¤Ë¾®Àô»á¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤ò¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡25ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¡¢¾®Àô»á¿Ø±Ä¤Î»öÌ³¶É´´Éô¤òÌ³¤á¤ë¾®ÎÓ»ËÌÀ½°±¡µÄ°÷¤¬µ¼ÔÃÄ¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ò¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï¤³¤ÎÆü¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö»²¹ÍÎã¤ÎÃæ¤Ë°ìÉô¹Ô¤²á¤®¤¿É½¸½¤¬¤¢¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¹ÊóÈÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Î»öÌ³½ê¤¬¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥á¡¼¥ë¤ÇÍ×Ë¾¡£Åê¹Æ¤ÎÊ¸ÌÌÎã24¼ïÎà¤ò¥á¡¼¥ë¤ËµºÜ¤·¡¢¡ÖÁíºÛ¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤·¡×¡ÖÅ¥¤¯¤µ¤¤»Å»ö¤â¤³¤Ê¤·¤Æ°ìÈé¤à¤±¤¿¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸À¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥»ÊÝ¼é¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ê¸Îã¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÆ±¶É¡¦Îë¹¾Æà¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¼«¿È¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢À¯¼£Á´ÂÎ¤ÎÉÔ¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀ¯ºö¤òÀï¤ï¤»¤Æ¤½¤Î°ã¤¤¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÆ±¶É¡¦¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¶ò¤«¤ÊÌ£Êý¤¬°ìÈÖ¤Î¶²¤ë¤Ù¤Å¨¤À¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²¿¤Ç°ì¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À»ÄÇ°¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£