Newspeakが、アニメ『BULLET/BULLET』とのタイアップを記念して、新たに全編英語歌詞のバージョンの「Glass Door (English Version)」を収録したニューEP『Glass Door ("BULLET/BULLET" Edition)』を10月3日にリリースする。

（関連：Newspeak、新章に向けたスタートダッシュ 2年ぶり東名阪ワンマンツアーファイナル）

本EPには、同アニメのエンディングテーマ「Glass Door」のほか、11話で使用されるバラード「Be Nothing」も収録。ジャケット写真は、朴性厚監督による原画を使用したスペシャルなデザインとなっており、作品を通してアニメとのコラボレーションを楽しめる。

また、本EPを携えて東名阪で開催されるツアー『Newspeak presents “Glass Door Tour”』の対バン相手として、名古屋公演にはFIVE NEW OLD、東京公演にはGLIM SPANKYの参加が決定した。なお、初日の大阪公演については諸事情により対バン出演がなくなり、急遽Newspeakのワンマンライブとして開催される。

（文＝リアルサウンド編集部）