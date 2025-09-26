ハンドクリーム？いや歯磨き粉！マツキヨPBの「Hits Different（ヒッツディファレント）」がパケ買い必至

マツキヨココカラ＆カンパニーから、可愛い歯磨き粉が登場しています。

2025年9月11日に発売されたオーラルビューティーケアブランド「Hits Different（ヒッツディファレント）」。

「マツキヨのこの歯磨き粉のパケかわいい好き」「ハンドクリーム？と思ったら歯磨き粉でパケ買い」「完全にパケ買いした」と、SNS上でも歯磨き粉らしからぬ見た目の可愛さが話題です。

見た目が可愛すぎる...

ラインアップは下記の5つ。

・ヒッツディファレント トゥースペースト フォー プラーク

ペパーミントにグレープフルーツピールの風味をプラス。ほんのりビターで爽やかなフレーバー

価格は1628円。

・ヒッツディファレント トゥースペースト フォー ステイン

すっきりとしたマテ茶と甘酸っぱいレモンがハーモニーを奏でるフレーバー

価格は1628円。

・ヒッツディファレント トゥースペースト フォー スモーカー

ミントウォーターフォールミントとライムがはじける、みずみずしく清涼感のあるフレーバー

価格は1628円。

・ヒッツディファレント トゥースペースト プレミアム ブライト 20

ウィンターグリーンやユーカリなどのハーブが重なり合う、ほろ苦さを帯びたフレーバー

価格は1848円。

・ヒッツディファレント トゥースパウダー プレミアム ブライト 50

ウィンターグリーンやユーカリなどのハーブが重なり合う、ほろ苦さを帯びたフレーバー

価格は1980円。

見た目の可愛さだけでなく、たとえば歯石ケアをするなら「フォー プラーク」、普段からコーヒーや紅茶をよく飲むという人には「フォー ステイン」、タバコを吸うという人には「フォー スモーカー」など自身の口内環境に合わせて選べます。

より歯の美白※１を重視したい人のための、アパタイト※２高濃度※3 20％配合のプレミアムな「プレミアム ブライト」もあります。

風味も異なるので、用途別はもちろん、パッケージで選んでも◎。

週１〜２回の特別なクリーニングケアができる、トゥースパウダーもおすすめ。

全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループと自社オンラインストアで購入可能です（一部店舗を除く）。

気になる人はチェックしてみて。

※１ ブラッシングによる ※２ ヒドロキシアパタイト（清掃剤）※3 シリーズ内ペーストタイプにおいて