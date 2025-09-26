“おじさんしかやってないポーズ”になえなの悲鳴！「それ流行ったの4年前とかですよ」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

9月25日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして北山宏光となえなのが出演した。

“おじさんが絶対やっちゃだめな写真のポーズ”を山里が最近もとっていたことがわかると、なえなのと鈴木から悲鳴があがり…。

【映像】写真を撮れば一目でわかる!?もうおじさんしかやってないポーズ

今回のテーマは「20代男子にはないオトナあざと男子の魅力」。大人の男性の魅力が語られる一方で、残念な「Notなオトナあざと男子」もいるという話題に。

「結構いますよね」と切り出したなえなのは、体を動かしながら「これ流行ってるんでしょ？みたいに踊りだしたり…」と「Notなオトナあざと男子」の例を挙げる。

続けて鈴木も「なんか…（ポーズとりながら）みたいな」と可愛いポーズをとると、なえなのと2人で「（おじさんは）絶対やんなくていい！」と眉をひそめる。「ピースでいいよね、おじさんのポーズは」と無難でいいとした鈴木に、なえなのも「ピースのほうが安全」と同調した。

さらに鈴木は「指ハートなんて絶対しないほうがいい」と両手で指ハート。なえなのも顔をしかめながら首を振る。

これを聞いた山里は「ちょっと教えといて、今これやったらヤバいよっていうの」と焦りを見せ、「指ハートだめ？」と再確認。さらに「俺昨日やってんのよ」と明かすと、なえなのは「うわああああ！」と叫び声をあげた。

鈴木も手でバツを作りながら「ヤバいヤバい。消したほうがいいです画像」と笑うと、なえなのは「最悪！」とダメ押し。そして「それ流行ったの4年前とかですよ。誰もやってないですよ若い子」と山里にとどめを刺していた。