Photo: 小暮ひさのり

う、うそやろ。こんなことが…！

9月26日から9月28日までの3日間、ベルサール秋葉原ではシャオミの新製品をいち早く体験できる新製品発表イベント「Xiaomi EXPO 2025」が開催。

本日行なわれた発表会では、次期スマートフォン／タブレット／ウェアラブル向け基本ソフトウェア「Xiaomi Hyper OS3」の機能が一部発表されました（2025年10月から11月にかけて配信予定）。

それがまぁ、なんだか既視感がありつつも、リアルで便利そうだよな！な期待感があるアップデートだったので、個人的に気になった機能をお伝えしますね。

これ知ってる…気もする。便利そうな通知機能「Xiaomi HyperIsland」

Photo: 小暮ひさのり

スマホ向けの新機能として、フューチャーされていたのが「Xiaomi HyperIsland（シャオミ ハイパーアイランド）」という通知機能。

画面上部のパンチホールカメラを中心として通知領域が展開され、アプリからのさまざまな情報をチェックできたり、タップして機能を拡張したり、素早く切り替えられるというもの。

Video: 小暮ひさのり

どこかで見たことある気がする。

あと…

Image: Xiaomi Global

グローバルサイトでは、端末同士をタップしての画像シェアなどの機能も紹介されていました。こちらもなんだか既視感ありますね。

そして驚くべきはこの機能、なんとAppleのデバイスとも利用できるというのです。スゴイな！

Macから操作＆外部ディスプレイ化。アップルエコシステムとの連携

Photo: 小暮ひさのり

こ、こんなことが許されて（2度目）。

と、我が目を疑ったのがこの連携機能。なんと、シャオミのタブレット（Xiaomi Padシリーズ）をMacの外部ディスプレイとして利用できるというのです。つまり、「SideCar（iPadをMacBookのサブモニター化する機能）」と同様の体験がシャオミ製品でも体験できるってこと。

Photo: 小暮ひさのり

Macユーザーは、iPhoneやiPadを選ぶ方が連携しやすくて良い。と言われていますけど、同じような事ができるなら、コスパの良いシャオミプロダクトを選んでもいいよね！ という提案ですね。

まぁ、これは本当にそう。

メーカー独自のエコシステムで固めるのも便利で導入しやすいというメリットがある一方で、自分の好きなメーカー・好きな機器を選んでも、相互に接続・連携できた方がユーザーからしたら便利ですからね。

これはツール選び、デバイス選びの常識が変わりそうだし、生産性に関わるところなので本気で試してみたい。Hyper OS3に備えてシャオミのタブレット、ひとつ買おうかしら？

Source: シャオミ・ジャパン, Xiaomi Global