º£ÅÄÈþºù¡¢ºÇ¸å¤Î¡È¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡É¤ËÎÞ¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù´°·ë¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡9·î26Æü¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
»²¹Í¡§º£ÅÄÈþºù¡ßËÌÂ¼¾¢³¤¤ÏºÇ¹â¤ÎÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù°ÛÎã¤Î¡È2¿Í¡É¼Çµï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ª²ó
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¾®¾¾ÄªÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Î·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢È¾Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Î½ªÎ»¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¡×¡Öº£½µ¤ÏËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ç°î¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤ÖÌò¤Îº£ÅÄ¤¬½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ºÇ½ª²óÅöÆü¤Î¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¡Ö°ìÀ¸¤Îºâ»º¡×¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤é¤¯¶¦±é¤·¤¿¡¢¿óÌò¤ÎËÌÂ¼¤«¤é¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÅþÃå¡£ËÌÂ¼¤Ïº£ÅÄ¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Êº£ÅÄ¤Ï¡ËµÓËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÎÞ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¼«Ê¬¤âµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ìò¤Ø¤ÎÆþ¤ì¹þ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ºîÃæ¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®¤·¤¿½Ö´Ö¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ä¹ñÌ±Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎËÄÂç¤Ê»î¹Ôºø¸í¤È¤ä¤Ê¤»¤Î¸ùÀÓ¤¬²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤ÏËÌÂ¼¤Ë¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£ËÌÂ¼¤Ï»£±ÆÃæ¡¢³Ú²°¤ËÂÚºß¤»¤º¾ï¤ËÁ°¼¼¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤Ë¼þ°Ï¤Î¿ÍÊª¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£º£ÅÄ¤Ë¤è¤ì¤ÐËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â»ëÌî¤¬¹¤¯¡×¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2¿Í¤ÏºîÃæ¤Ç10Âå¤«¤é70Âå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿´Ø·¸¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îå«¤¬ÉñÂæÎ¢¤Ç¤â¸²ºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤ÈËÌÂ¼¤Ï²áµî¤Ë¤âÂ¿¿ô¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½°ÊÁ°¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È¯É½¤Î¤ª¤è¤½1½µ´ÖÁ°¡¢º£ÅÄ¤¬¥Ñ¥ê¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ë¶õ¹Á¤Ç¶öÁ³ËÌÂ¼¤È½Ð²ñ¤¤¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦±é¼Ô¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æº£ÅÄ¤ÏÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÆÍ¤ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤òµó¤²¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î»þ´ü¤Ç¡¢¿ó¤Ï¤Î¤Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀÖ¤¤¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¡×¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Î¤Ö¤Ï¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÀïÁèÉÁ¼Ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·ー¥ó¤À¤í¤¦¡£Åö»þ¡¢»£±Æ³°¤Çº£ÅÄ¤ÏÂçµã¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÓËÜ¤ÎÃæ±à¥ß¥Û¤â¡Ö¡Êº£ÅÄ¤Ë¤Ï¡Ë¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°ì»þÅª¤Ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Ä«¥É¥é¤È¤·¤Æ¤ÏÎã³°Åª¤ÊÌò²ó¤ê¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿º£ÅÄ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤Î¤Ö¤ÎºÇ½é¤ÎÉ×¡¦¼ã¾¾¼¡Ïº¤ò±é¤¸¤¿ÃæÅçÊâ¤«¤é¤Ï¡¢½é¶¦±é»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÅþÃå¡£½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤«¤éÈ´·²¤ÎÁêÀ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸ì¤ëÃæÅç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»£±Æ¸å¤Ï¡Ö¥ë¥ó¥ë¥ó¡×¤Çµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÆÈÆÃ¡×¤Ê¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¤È²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ê²ñ¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤«¤éÂç¤¤¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤Ë¤â¤Ê¤¼¤«¸½¾ì¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÃæÅç¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¡Ö°ìÈÖ¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÃæÅç¤Î¥¥ã¥é¡Ê¤È¼¡Ïº¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡Ë¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£ÅÄ¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢º£ÅÄ¤¬ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¡²¬¤«¤é¾åµþ¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Éã¿ÆÛ©¤¯º£ÅÄ¤ÏÅö»þ¤Î¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÂçÊª¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£ÅÄ¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£ÅÄ¤¬½é¤á¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿Ä«¥É¥é¤Ï¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡Ê2015Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¼Â¤Ë10Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î´°·ë¤Ïº£ÅÄ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿¤¯¤Î»×¤¤½Ð¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤È¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ëº£ÅÄ¤¬¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤È¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë