カービィ気分でかわいく！フェイスケアも楽しくなるコラボコスメに注目
BeeCruise株式会社は、「Lovisia(ラヴィジア)」コスメシリーズより、人気ゲームキャラクター「星のカービィ」との新作コラボレーション商品「Lovisia 星のカービィ フェイスマスク」(全4種)および「Lovisia 星のカービィ フェイスミスト」(全3種)を2025年より、全国のバラエティショップおよびLovisiaオンラインショップで販売。
【写真】ハートモチーフがかわいいパッケージは、ギフトにも最適
■「星のカービィ」デザインが新登場したフェイスマスクと、シリーズ初のメイクキープミスト
Lovisiaのフェイスマスクシリーズでも人気の高い「フェイスデザインマスク」に、「星のカービィ」をモチーフとした新デザインが登場。さらに、Lovisiaシリーズ初のメイクキープフェイスミストも同時発売となる。紫外線や湿度による肌トラブルが気になる季節に、カービィたちのかわいらしさとともに快適なスキンケアを提案する。
■かわいく潤う！贈ってもうれしいデザインマスク「Lovisia 星のカービィ フェイスマスク」
本商品は、「カービィ」や「ワドルディ」をモチーフにした全4種類のフェイスデザインマスク。目にハートが輝くLovisia限定イラストを採用し、パッケージもハートモチーフのデザインとなっており、ギフトにも適している。フェイスマスクをつけると、まん丸なフォルムが愛らしいカービィやワドルディになりきり気分を楽しめる。
「ウィンクカービィ」「ホバリングカービィ」「ワドルディ」の3種に加え、カービィとワドルディがハートで遊ぶ総柄デザインの計4種類がラインアップされている。
いずれも日本製で、抹茶エキス(※1)、CICA(※2)、ヒアルロン酸(※3)、ビタミンC誘導体(※4)といった4種の保湿成分を配合しており、乾燥しがちな肌を潤す効果が期待できる。
(※1)チャ葉エキス(保湿成分)
(※2)：ツボクサ葉／茎エキス(保湿成分)
(※3)：ヒアルロン酸Na(保湿成分)
(※4)：3-O-エチルアスコルビン酸、リン酸アスコルビルMg、アスコルビルリン酸Na(整肌保湿成分)
【商品概要】
・商品名：Lovisia 星のカービィ フェイスマスク
・価格：各495円
・サイズ：幅130ミリ×奥行き3ミリ×高さ186ミリ
・販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ
・販売開始日：2025年7月11日
・発売元：BeeCruise株式会社
■メイクの上からひと吹きでうる・ツヤ・マット！「Lovisia 星のカービィ フェイスミスト」
「Lovisia 星のカービィ フェイスミスト」はLovisiaシリーズ初のメイクキープミストを含む、全3種類のフェイスミスト。
「メイクキープミスト／ツヤ」は、汗や皮脂、摩擦に強いラスティングフィルムがメイク崩れを防ぎ、スムースポリマーの働きで肌のキメを整える効果を期待できる。
「メイクキープミスト／マット」は、密着ポリマーがメイクをコーティングし、光を拡散反射する球状パウダーによって、テカリを抑えたサラサラなマット肌を演出する。
また、「うるおいキープミスト」はナノ粒子のエモリエントオイルを配合。優れた浸透力で、メイクの上からでも手軽に潤いをチャージできる。
商品概要
・商品名：Lovisia 星のカービィ フェイスミスト
・価格：各1320円
・サイズ：幅68ミリ×奥行き30ミリ×高さ112ミリ
・販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ
・販売開始日：2025年7月11日
・発売元：BeeCruise株式会社
今回の新商品について、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のコラボ商品について教えてください。
独自のデザインで大人が使えるキャラクターとのコラボコスメを展開するLovisiaの人気シリーズ、星のカービィとのコラボ最新作のコスメです。
ーー商品の目玉は？
Lovisiaシリーズでも人気の高い、フェイスデザインのシートマスクに加え、Lovisia初となるメイクキープミストが登場しました。シートマスク、メイクキープミストともに、保湿効果などにもこだわり、夏の紫外線で疲れたお肌をカービィのかわいらしさとともに癒やします。
ーーユーザーへのメッセージは？
かわいらしいパッケージと手ごろなお値段で、プレゼントにもピッタリなアイテムです。
かわいらしさと機能性を兼ね備えた「Lovisia×星のカービィ」シリーズは、自分用にはもちろん、ギフトにも最適なアイテム。日々のスキンケアやメイクに取り入れて、美容習慣をより心地よいものにしてみていはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
