「シンガポールにいます」女性の画像も…60代男性が170万円被害SNS型ロマンス詐欺事件 北海道
北海道・滝川警察署は2025年9月26日、空知管内でSNS型ロマンス詐欺事件が発生したと発表しました。
被害にあったのは60代の男性です。
男性は8月下旬ごろ、Facebookのダイレクトメッセージですずりの転売投資を仲介する女と知り合い、LINEでのやり取りに誘われました。
女から「すずりの価値が1万ドル上がったら、オークションにかけましょう」などとすずりの購入を促され、男性は9月8日から24日までの間に、指定された口座に170万円を振り込みだまし取られたということです。
男性は3回に分けて国内の金融機関の個人口座に金を振り込んでいて、すべて違う女性の名義だったということです。
男性は、購入を促されたすずりの実物は見ておらず、オークションサイトの名前も聞いていないということです。
9月25日に「ネットで知り合った人からすずりを買って投資しているが、詐欺でしょうか？」と相談があり、事件が発覚しました。
警察は、SNSで知り合った相手から現金を要求された場合は詐欺を疑い、警察に相談するように呼びかけています。