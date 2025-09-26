　26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万5010円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5354.99円に対しては344.99円安。出来高は2070枚となっている。

　TOPIX先物期近は3154ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.02ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45010　　　　　 -40　　　　2070
日経225mini 　　　　　　 45015　　　　　 -35　　　 33436
TOPIX先物 　　　　　　　　3154　　　　　　+1　　　　3567
JPX日経400先物　　　　　 28325　　　　　 -15　　　　 515
グロース指数先物　　　　　 752　　　　　　+1　　　　 136
東証REIT指数先物　　　　1926.5　　　　　-5.5　　　　　20

株探ニュース