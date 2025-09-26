日経225先物：26日19時＝40円安、4万5010円
26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万5010円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5354.99円に対しては344.99円安。出来高は2070枚となっている。
TOPIX先物期近は3154ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.02ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45010 -40 2070
日経225mini 45015 -35 33436
TOPIX先物 3154 +1 3567
JPX日経400先物 28325 -15 515
グロース指数先物 752 +1 136
東証REIT指数先物 1926.5 -5.5 20
株探ニュース
