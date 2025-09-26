MLBア・リーグはシーズン残り3試合で2地区が地区優勝争いを繰り広げ、最後まで目が離せない戦いが続いています。

東地区は首位で並ぶブルージェイズとヤンキースが両方勝利し、順位に変動はありません。勝率で並ぶ2チームは、このまま同率首位でレギュラーシーズンを終えると、直接対決の勝利数で順位が決まります。この場合、直接対決で8勝5敗と勝ち越しているブルージェイズが、優勝となります。

中地区でも激しい首位争いが行われています。1ゲーム差で首位を争うガーディアンズの首位攻防3連戦の最終戦。タイガースが勝利した結果、2チームが86勝73敗と再び同率首位で並びました。9月突入時には9.5ゲーム差でタイガースが首位を独走していました。しかし、ガーディアンズが怒涛の追い上げを見せ、首位攻防戦でも初戦と2戦目を勝利。この日の3戦目はタイガースが意地を見せました。2チームの直接対決では、8勝5敗でガーディアンズが勝ち越しているため、タイガースと同率だった場合、ガーディアンズが地区優勝となります。

西地区はロッキーズとの3連戦をスイープしたマリナーズが連勝を7に伸ばしました。2位アストロズは6試合ぶりの勝利でゲーム差は5と変わらないままです。

レギュラーシーズンは残り3試合。激しい争いが最後まで繰り広げられるア・リーグに注目が集まります。