大人に似合う「高見えトップス」→【しまむら】に売ってた、、！（歓喜）

プチプラのクオリティを超える「高見えトップス」を探しているミドル世代は、FTNアイコンもリアルバイした【しまむら】の商品をチェックしてみて。今回は、一点投入で華やぐ最旬フェザーラメベストや迷わずコーデが決まるレイヤード風カーデなど、大人に似合うトレンドコーデを楽しめる高見えトップスをご紹介します。

コスパ最高かも！ 大人に似合うデニムベスト

【しまむら】「デニムコクーンベスト」\1,969（税込）

コクーンシルエットがトレンド感のあるデニムベスト。色褪せたようなカラーがヴィンテージライクなムードを演出し、大人っぽく落ち着いた雰囲気も醸し出します。手持ちのトップスに重ねるだけで今っぽくこなれ感のある着こなしに。レイヤードしやすくロングシーズン着回せる、コスパ優秀なアイテムといえそうです。

一点投入で華やぐ最旬フェザーラメベスト

【しまむら】「ラメフェザーニットベスト」\1,089（税込）

ふわふわのフェザー素材とキラキラ煌めくラメ糸が、コーデに華やかさをプラスするベスト。一点投入するだけでトレンド感もアップするベストは、あれこれ組み合わせを考えるのが苦手なミドル世代の強い味方になってくれるかも。コンパクトシルエットでスッキリ見えをサポートし甘さ控えめに着こなせるので、大人女性もコーデに取り入れやすそうです。

コーデを格上げできそうなシアートップス

【しまむら】「コードレースシアーニットPO」\330（税込・セール価格）

セール価格で\330（税込）だったという驚きのトップス。シアーニットにコードレースを施した洗練されたデザインで、大人コーデを格上げしてくれる予感です。「お気に入り」と話す@h_n_l_28さんはブラウンで揃えたパンツとバッグを合わせて、初秋にぴったりのコーデに。

着るだけでおしゃれが決まるレイヤード風カーデ

【しまむら】「KOKハイショクカサネCD」\1,639（税込）

レイヤード風デザインが特徴のカーディガンは、一着サラッと着るだけで上半身のコーデが完成します。ボタンの開閉で雰囲気を変えたり、羽織りとして使ったりと着回せるので、今からの季節にヘビロテしそうです。@h_n_l_28さんも秋本番に向けて「涼しくなったら絶対着る自信ある」とリコメンド。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様、@chii_150cm様、@h_n_l_28様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i