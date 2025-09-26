メーガン妃はケビン・コスナー宅で２０日に行われたチャリティーコンサートにヘンリー王子と参加したが、総額２３万７０００ポンド（約３５００万円）以上のジュエリーを身に着けて周囲を驚かせた。中には、これまで一度も身につけたことがないような巨大な宝石も含まれていたという。英紙デーリー・メールが２５日、報じた。

指輪に誇らしげに着けられた洋ナシ型のジュエリーは、ゴージャスそのもので着用したお気に入りのブレスレットと調和していた。これは、超一流宝石デザイナー、ローガン・ホロウェルのブランド「クイーン」のウォータードロップ・ムーンストーン・リング（フルパヴェ・ダイヤモンド・ヘイロー付き（３１８９ポンド＝約６３万円）だと考えられており、８月４日のメーガン妃の４４歳の誕生日に贈られたものと思われる。



リングにはマイクロクイーン、ベビークイーン、クラシッククイーンの３つのサイズがあり、メーガン妃が着用していたのは最大のクラシッククイーンだった。商品説明によると、中央のムーンストーンは「幸運をもたらし、恋愛だけでなくビジネスでも成功をもたらす」と言われているという。

メーガン妃は昨年１２月には、ペイリー・オナーズ・ガラに出席した際に、このブランド製の豪華な４万２５００ポンド（約５００万円）のダイヤモンド・テニスネックレスを身に着けて周囲の注目を集めた。

関係者は「ムーンストーンは月と結び付けられており、女神ダイアナの石でした。ムーンストーンを最も力強く使うには満月の時です」。ローガン・ホロウェルは、ロサンゼルスで作られるシックなハンドメイドジュエリーブランドで「１４金と１８金のリサイクルゴールド、倫理的に調達された宝石、そして世界中から集められた紛争フリーのダイヤモンド」を使用しているという。

チャリティーイベントにも関わらず、メーガン妃のジュエリー好きはいつものように周囲を驚かせたようだ。