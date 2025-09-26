コーン100グラムの迫力！　リンガーハット『北海道コーンバターみそちゃんぽん』食べてみた

今年も話題のメニューが登場しました。リンガーハットの人気メニュー「北海道コーンバターみそちゃんぽん」。昨年までは「北海道コーンみそちゃんぽん」でしたが、今年からバターが標準装備となり、商品名も新しくなったようです。北の大地の恵みがたっぷり詰まった特別な一杯を味わってきました！

注文から約5分ほどで運ばれてきた一杯は、まさに圧巻の見た目でした。どんぶりの表面を覆うように、黄色いスイートコーンがたっぷりと盛られています。それもそのはず。コーンは、従来の60グラムから100グラムへ大幅に増量されているそうです。

北海道産バターがスープでゆっくりと溶けていく様子が美しく、ついついながめてしまいます。



まずは、スープをひと口。4種類の赤白みそをブレンドしたという濃厚なスープは、深いコクと豊かな風味が口いっぱいに広がります。そこにバターのまろやかさが加わることで、まったりとした口当たりに変化。ブラックペッパーのピリッとした刺激が良いアクセントになっていました。

そして、この一杯の主役であるスイートコーンを味わってみます。プチプチとした食感が心地よく、かむたびに自然な甘さが口の中にあふれてきます。

しょうゆバターソースで軽く炒められているため、まるで、北海道名物の焼きとうもろこしのような香ばしさ。単なるトッピングを超えて、ちゃんぽん全体の味を支える存在になっていました。

野菜の種類も豊富で、もやし、キャベツ、玉ねぎ、いんげん、にんじんなどがたっぷり入っています。さらに、かまぼこ、きくらげ、さつま揚げ、豚バラ、エビといった具材も加わり、一杯でさまざまな食材を楽しむことができます。

麺は国産小麦を使用した中太麺で、もちもちとした食感。濃厚なスープとの絡みも最高です。

ぜんぶ食べ終わったかなと思いながらも、念のためスープの中に穴あきレンゲを差し込んでみると、まだまだどんぶりの底にコーンが残っていました！ 穴あきレンゲがいい仕事をしてくれて、最後のひと粒まで無駄なく味わえるのもうれしいポイントです。



ちなみに、カロリーは792キロカロリー。テイクアウトにも対応しているそうです。



リンガーハットの「北海道コーンバターみそちゃんぽん」は、甘いコーンと濃厚なスープの組み合わせが絶妙な、普段のちゃんぽんとは一味違った特別感のある一杯でした。

（文＝minto）