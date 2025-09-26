人気ショップのこだわりを詰め込んで。【バブアー】別注モデルをマーク

英国王室御用達ブランドならではのブリティッシュクラシックなデザインに、機能性を兼ね備え、日本でも秋冬アウターの指名率はトップの【バブアー】。数多くの人気モデルを持つブランドだけあり、様々なショップとの別注デザインも毎年の楽しみ。2025年秋冬は、どんな別注デザインが登場するのか、チェック！

【ファーストハンド】「トランスポート」の生地をノンワックスに、新色も追加

「TRANSPORT」各\53,900【バブアー】

【バブアー】の代名詞的アイテム「トランスポート」。細部まで【ファーストハンド】がこだわり抜いた完全別注モデルは毎年好評を博しています。昨年から継続のブラック、オリーブカラーに加え、今年は新色のネイビーが加わりました。インラインのピーチスキンの生地をノンワックスへ変更し、べたつき感を気にせずに着用できます。襟裏を裏地のチェックと同じ生地に変更されています。

【フリークス ストア】パーツまで別注！ 新色を加えた「ボロウデイル」が今年も登場

「BORROWDALE」\50,600【バブアー】

「トランスポート」をショート丈にアレンジした「ボロウデイル」。【フリークス ストア】はピーチスキン素材で別注しているこちらのモデルに、今年はブラウンが仲間入り。無骨さと上品さを併せ持った色味に加え、裏地や付属パーツのカラーも【フリークス ストア】オリジナルで別注したスペシャルなデザインです。

【シップス】オリジナルのタータンチェックを裏地にした「スペイ」

「50th ANNIV SPEY ジャケット」各\58,300【バブアー ✕ シップス】

【シップス】50周年を記念してリリースされた【バブアー】の別注「スペイ」。形はそのままに、裏地をアレンジ。後ろ身頃は【シップス】オリジナルのタータンチェックに、前身頃を【バブアー】の定番チェック柄を組み合わせています。袖を折り返した際には【シップス】オリジナルタータンチェックがのぞく仕様。太めに折り返してアクセントにしても。

【デミルクス ビームス】サイズバランスを女性らしく調整した「バーレー」

「BURGHLEY ロングコート」\63,800【バブアー】

【バブアー】の人気モデル「バーレー」をベースに、【デミルクス ビームス】が完全別注したロングコート。ワックスを落としたような風合いの微起毛素材を使用し、はっ水性も備えています。コーデュロイの襟や存在感のある前立て、後ろ身頃の深めのセンターベント、袖を折り返したときに見えるチェックの裏地など、【バブアー】らしいクラシックなディテールが魅力。身幅にもゆとりがあり、厚手のニットを着てももたつかないサイズ感。羽織るだけで様になる長めの着丈。

すでに【バブアー】のアウターを持っている人もほしくなる別注アイテムで、着こなしに差をつけて。

※価格はすべて税込みです