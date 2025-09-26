ゆきぽよ美人妹、レアなメガネ姿 知的なイメージ激変に反響
モデル、タレントのゆきぽよこと木村有希の妹で、モデル、ゆみちぃこと木村友美が26日、自身のインスタグラムを更新し、運転中にかけるというレアなメガネ姿を公開し、反響が寄せられている
普段はアイウエアなしの投稿がほとんどのゆみちぃだが、この日は「運転するときはめがね派」との一言とともに、運転席にメガネ姿で座っている姿を公開している。
コメント欄には「 めちゃくちゃおしゃれ」「似合ってて可愛いです」「メガネもめっちゃ似合ってて可愛い」「おしゃれー！！」「眼鏡も良きね」といった声が寄せられている。
引用：「ゆみちぃ」インスタグラム（＠yumi_llol）
