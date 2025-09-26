「なんだかんだクロちゃんが一番キツい」芸人たちがそれぞれの地獄の裏側を語る『大脱出3』“被害者の会”映像解禁
10月1日午後11時についにラストとなる6話＆7話が配信されるDMM TV『大脱出3』から、“被害者の会”の映像が26日、公開された。今回も過酷な状況を乗り越えてきたメンバーたちが『大脱出3』を振り返った。
【場面カット】壁に埋められるクロちゃん
参加するのは、“射的部屋”からの脱出を目指す森田哲矢＆東ブクロのさらば青春の光の2人、一切周りが見えない“暗闇部屋”に閉じ込められた高野正成（きしたかの）、ひらがなパズルを組み立てる“五十音部屋”に挑む岡野陽一、カラオケで80点以上取らないと脱出できない“カラオケ部屋”で謎の楽曲「閃光」をひたすら歌った井口浩之（ウエストランド）。
“五十音部屋”をみちお（トム・ブラウン）と共に乗り越えた岡野は、過酷な状況に奇声を上げ出すみちおに「1対1で狂うのが一番ツラい」と当時の恐怖を振り返った。さらにお見送り芸人しんいちと “カラオケ部屋”から脱出した井口は、普段歌ネタを得意とするしんいちの役に立たなさに愚痴をこぼすなど、それぞれ与えられた部屋での状況を振り返りつつ、「なんだかんだクロちゃんが一番キツい」と“被害者の会”ならではの裏話が続々飛び出した。
加えて時系列の仕掛けや、部屋が傾く“ドミノ部屋”の衝撃など、今回ならではの仕掛けに触れつつ、過去のシーズンについても振り返った。過去の名シーン“手もみラーメン”やミニ四駆によって運ばれる“アレ”に加え、オンエアされなかったという衝撃的なシーンについても言及している。
