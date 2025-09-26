富士急ハイランドの「リサとガスパール タウン」にて、紅葉とぶどうをテーマにしたフェアメニューで、秋を体感する「AUTUMN FESTIVAL 2025」を開催。

イベント期間中は「リサ」と「ガスパール」が出会った記念日「であいの日」もあり、特別な企画も用意されます☆

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」AUTUMN FESTIVAL 2025

開催期間：2025年10月4日(土)〜11月3日(祝月)

富士急ハイランドにある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて「AUTUMN FESTIVAL 2025」を開催。

「AUTUMN FESTIVAL 2025」は、山梨県産のシャインマスカットや巨峰など様々なぶどうを使ったメニューをはじめ、紅葉をイメージした装飾で「秋を体感できる」ことがテーマ。

フェアメニューとして、隣接するホテル「ハイランドリゾートホテル＆スパ」のパティシエによるスイーツが並ぶ「レレーヴ サロン・ド・テ」にも、シャインマスカットをふんだんに使用したケーキやフラッペが登場します☆

また、「リサとガスパール タウン」内に新しい飲食店「Harry’s kitchen(ハリーズキッチン)」が、2025年9月にオープン。

ケバブをメインに、しょっぱい系のワンハンドフードが楽しめるようになりました。

各店舗ではフェア期間中、お買い物した人にもみじが金色に光るステッカーをプレゼントするキャンペーンを開催。

イベント開催期間中の2025年10月8日は、「リサ」と「ガスパール」が出会った、ふたりの大切な記念日「であいの日」です！

この日はグリーティングを含めたセレモニーや、夜空にシャボン玉アートが輝くロマンチックなナイトバブルショーが実施され、特別な日を演出します☆

AUTUMN FESTIVAL 2025限定 フェアメニュー

「リサとガスパール タウン」内にある各飲食店舗では、期間限定のオリジナルフェアメニューを販売。

山梨県産のシャインマスカットを使用したケーキや、もみじの形をした可愛らしいデニッシュなど、秋を感じるメニューを楽しめます！

レレーヴ サロン・ド・テ

メニュー名・価格：

・季節の瞬間ショート〜山梨県産シャインマスカット〜 1,500円(税込)

・シャインマスカットフラッペ 900円(税込)

・オータム アフタヌーンティーセット 9,500円(税込) ※2日前までに要電話予約（TEL 0555-22-1000）

「ハイランドリゾートホテル＆スパ」のパティシエが手掛けたスイーツを楽しめる「レレーヴ サロン・ド・テ」

シャインマスカットを使ったメニューのほか、季節を感じる「オータム アフタヌーンティーセット」が提供されます☆

カフェ ブリオッシュ

メニュー名・価格：

・もみじデニッシュ 320円(税込)

・くりーむパン（シャインマスカットジャム入り）320円(税込)

・山梨県産ぶどうジュース 700円(税込)

「カフェ ブリオッシュ」には、見た目も秋らしい「もみじデニッシュ」や、山梨県産のぶどうを使ったジュースなどがラインナップ。

「くりーむパン」には、シャインマスカットのジャムも入っています！

パティスリー「秋限定チャンククッキーレーズン」

価格：380円(税込)

「パティスリー」には「秋限定チャンククッキーレーズン」が登場。

おやつやお土産にぴったりの、秋を感じるメニューです。

LA BANANE「フローズンブラックビート〜山梨県産秋の特大赤ブドウ〜」

価格：680円(税込)

「LA BANANE」では、特大の赤ブドウ「フローズンブラックビート」を販売。

この季節ならではの味わいを堪能できます☆

秋の新作グッズ

「リサとガスパール タウン」内のショップには、秋の新グッズが続々と入荷中です。

秋にぴったりなモカカラーの「リサとガスパール」がかわいい靴下やタオル、ぬいぐるみが登場。

ブドウ柄のグッズや、おいしいワインも秋のお土産にぴったりです！

ステッカープレゼントキャンペーン

対象店舗：リサとガスパール タウン内の飲食店及びショップ

「リサとガスパール タウン」内の飲食店やショップお買い物すると、ステッカーがもらえるキャンペーンを実施。

1店舗あたり1,000円以上の購入で、もみじが光る金箔ステッカーがプレゼントされます☆

Harry’s kitchen(ハリーズキッチン)

メニュー名・価格：

・ケバブサンド 850円(税込)

・ケバブラップ 1,100円(税込)

・ロングポテト 850円(税込)

・チーズドッグ 700円(税込)

・グレープアイラン 600円(税込)

2025年9月にオープンした「Harry’s kitchen(ハリーズキッチン)」は、ストリートフードとして定番の”ケバブ”が楽しめる専門店。

ジューシーなお肉をたっぷり挟んだボリューム満点のケバブや、チーズがとろけるチーズドッグなど、写真映え抜群のメニューをそろえています！

「AUTUMN FESTIVAL 2025」の限定メニューとして「グレープアイラン」が登場。

中東や中央アジアを中心に愛されているヨーグルト飲料「アイラン」が、秋らしいブドウ味に仕上げられています☆

「であいの日」イベント

開催日：2025年10月8日（水）

内容：1）セレモニー（17:00〜）／2）ナイトバブルショー（17:30〜）

「リサ」と「ガスパール」が出会った10月8日の「であいの日」には、特別な日をお祝いする記念イベントを開催。

17時からは、「リサ」と「ガスパール」が特別な衣装で登場する、グリーティングイベントが実施されます。

さらに、日の入りを過ぎた17時30分からは、音楽に合わせて夜空にシャボン玉が輝く「ナイトバブルショー」を開催。

バブルアーティストチーム「バブルワークス」によるロマンチックなショーは、特別な日にぴったりです☆

観覧無料で誰でも見ることができ、みんなで「であいの日」をお祝いできます！

様々なぶどうのメニューや紅葉をイメージした装飾で秋を体感する「リサとガスパール タウン」のイベント。

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」の「AUTUMN FESTIVAL 2025」は、2025年10月4日から11月3日まで開催です☆

ハロウィンバージョンのショーやグッズがもらえるシール集め！富士急ハイランド「トーマスランド」HALLOWEEN 2025 ハロウィンバージョンのショーやグッズがもらえるシール集め！富士急ハイランド「トーマスランド」HALLOWEEN 2025 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ぶどうを使った限定メニューや紅葉の装飾！富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」オータムフェスティバル 2025 appeared first on Dtimes.