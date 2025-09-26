俳優の水谷豊さんが、娘の趣里さんと夫の三山凌輝さんに第一子が誕生したことを受け、祝福の言葉を公表しました。

水谷さんは「趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！」と、今後の家族に期待を示しつつ、 “奇跡的なご縁” についても明かしています。

▽▽▽▽ 水谷豊さん コメント全文 ▽▽▽▽

趣里、凌輝おめでとう！

これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。

2人に感謝！

これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい。

もうひとつ、趣里の子供を取り上げてくれた先生は、かつて子役時代に僕の子供役をやったことがあって、つまり僕の子供役が僕の子供の子供を取り上げてくれたことになる。

こんなことって！奇跡的なご縁にも感謝！

水谷 豊

△△△△ 全文 以上 △△△△









趣里さんと三山凌輝さんは、連名で第一子の誕生を公表。二人は先月29日に結婚と妊娠を自身のインスタグラムで公表していました。

【担当：芸能情報ステーション】