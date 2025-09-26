芸術文化の振興や福祉の向上に取り組む県内の団体を支援する「高知新聞厚生文化事業団」の秋の助成先が決まりました。10団体にあわせて155万円を助成します。



助成先に決まったのは、土佐清水市の大津地区で地域内の交流を深めようと映画上映会を企画する「大津劇場運営委員会」に15万円。



知覚、視覚、聴覚などに障がいのある人たちも参加する音楽大会を企画する四万十市のバンド「南十字星」に15万円。





和紙文化を舞台芸術で伝える「Washi＋」に10万円。600年以上継承されてきた「赤野獅子舞」を後世につなごうとパンフレットを制作する「赤野獅子舞保存会」に25万円。色の見え方が異なる人たちに配慮したデザインCUDを広めるための啓発カードの作成・配布を行う「こうちユニバーサルデザインラボ」に15万円。四万十市に初めて設立された吹奏楽団で、来年10回目の記念定期演奏会を開く「ハイクラソーナ・ウィンド・アンサンブル」に15万円。中土佐町で現代美術に関する公演などを開く「中土佐・現代美術プログラム」に15万円。2000年に発足し楽団に書き下ろされたオリジナルの編曲譜のみを使用して演奏会を開いている「高知ポップス・オーケストラ」に15万円。演劇文化の振興・発展に取り組む「シスタービープ」に10万円。2015年に開校した「高知市立義務教育学校土佐山学舎」に20万円。