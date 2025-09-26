　Mリーグ機構は、「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は紅一点ながら、永世女流雀王の有資格者であるEARTH JETS・逢川恵夢（協会）。昨日の石井一馬（最高位戦）に続くチーム2勝目を手にするか。

　逢川は所属団体からMリーグ入りを果たした初の女流雀士。しかも同団体の女流最高峰タイトルを5度獲得して、初の永世称号を手にした実力者だ。つまり逢川が勝つか勝たないかで、自団体の女流全体の見え方も大きく変わってくる。背負うものは大きいが、試合後に笑顔でポーズを決めるために、強気で勝負に出る。

　昨日、悔しいラスを引いたKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）は、早速翌日も出場してきた。選手兼任監督として、自身がマイナスのままでは他の選手にも余計に気を使う。むしろ自分が稼ぎ頭となり、チームメイトにのびのび打てる環境を整えることが最高の形だ。

　まだ序盤ながらリーグ首位と気分がいいEX風林火山からはルーキー・永井孝典（最高位戦）が出る。デビュー戦でトップを取り、チームも首位。ルーキーにとって、これほど緊張がほぐされる環境はない。デビュー2連勝でも飾ろうものなら、早くも今期の台風の目という注目のされ方をするかもしれない。

　開幕から6戦1勝、ラス5回という状況にいるのがセガサミーフェニックス。先発は浅井堂岐（協会）が務める。昨年の優勝チームが6戦5ラスでは、優勝の輝きも色褪せるというもの。早々に強いチームの姿を取り戻す必要がある。まずは浅井から流れを変える。

【9月26日第1試合】

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）個人21位　＋3.7
EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人4位　＋62.8
KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）個人30位　▲39.8
セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）個人32位　▲46.6

【9月25日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋132.1（6/120）
2位　KADOKAWAサクラナイツ　＋131.6（4/120）
3位　TEAM雷電　＋107.4（8/120）
4位　U-NEXT Pirates　＋82.7（8/120）
5位　BEAST X　＋1.3（8/120）
6位　赤坂ドリブンズ　▲23.3（4/120）
7位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　▲47.6（6/120）
8位　EARTH JETS　▲73.2（6/120）
9位　渋谷ABEMAS　▲123.4（8/120）
10位　セガサミーフェニックス　▲187.6（6/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 