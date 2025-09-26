Mリーグ機構は、「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は紅一点ながら、永世女流雀王の有資格者であるEARTH JETS・逢川恵夢（協会）。昨日の石井一馬（最高位戦）に続くチーム2勝目を手にするか。

【映像】永世女流雀王が狙う初勝利！

逢川は所属団体からMリーグ入りを果たした初の女流雀士。しかも同団体の女流最高峰タイトルを5度獲得して、初の永世称号を手にした実力者だ。つまり逢川が勝つか勝たないかで、自団体の女流全体の見え方も大きく変わってくる。背負うものは大きいが、試合後に笑顔でポーズを決めるために、強気で勝負に出る。

昨日、悔しいラスを引いたKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）は、早速翌日も出場してきた。選手兼任監督として、自身がマイナスのままでは他の選手にも余計に気を使う。むしろ自分が稼ぎ頭となり、チームメイトにのびのび打てる環境を整えることが最高の形だ。

まだ序盤ながらリーグ首位と気分がいいEX風林火山からはルーキー・永井孝典（最高位戦）が出る。デビュー戦でトップを取り、チームも首位。ルーキーにとって、これほど緊張がほぐされる環境はない。デビュー2連勝でも飾ろうものなら、早くも今期の台風の目という注目のされ方をするかもしれない。

開幕から6戦1勝、ラス5回という状況にいるのがセガサミーフェニックス。先発は浅井堂岐（協会）が務める。昨年の優勝チームが6戦5ラスでは、優勝の輝きも色褪せるというもの。早々に強いチームの姿を取り戻す必要がある。まずは浅井から流れを変える。

【9月26日第1試合】

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）個人21位 ＋3.7

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人4位 ＋62.8

KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）個人30位 ▲39.8

セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）個人32位 ▲46.6

【9月25日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋132.1（6/120）

2位 KADOKAWAサクラナイツ ＋131.6（4/120）

3位 TEAM雷電 ＋107.4（8/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋82.7（8/120）

5位 BEAST X ＋1.3（8/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲23.3（4/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲47.6（6/120）

8位 EARTH JETS ▲73.2（6/120）

9位 渋谷ABEMAS ▲123.4（8/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲187.6（6/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

