Mリーグ機構は、「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は個人3戦2勝、2着1回と絶好調の渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）。昨期もレギュラーシーズンではMVP争いを演じた男が、苦しむチームを救えるか。

【映像】トップクラスの実力者4人が集結

3年ぶりのファイナルシリーズを目指す渋谷ABEMASだが、8試合を終えてリーグ9位。今期は120試合と先はまだまだ長いとはいえ、下位4チームがレギュラーシーズンで敗退することを考えれば、今の位置はなんとも居心地が悪い。他のメンバーにはまだ勝利どころか連対もなく、まさに孤軍奮闘状態。この試合トップなら、早くも怒涛の連投まであるか。

一方、開幕から試合が少なかったKADOKAWAサクラナイツからは、大黒柱の堀慎吾（協会）が全40選手で最後の今期初出場だ。新加入の阿久津翔太（連盟）、付き合いも古い渋川難波（協会）がそれぞれ白星をあげ、控室の雰囲気も上々。ここで堀が至極の一局を作り出せれば、開幕2週目の締めとしては十分だ。

赤坂ドリブンズからはリーダー園田賢（最高位戦）が出場。新たな著書も出版され、今後はさらに園田の知識を世に広めていくことになるが、Mリーグでの成績が本の売れ行きに直結することは間違いなし。試合後のインタビューでも本を持参するために、トップを狙う。

U-NEXT Piratesからは、今期早くも役満をアガっている仲林圭（協会）が出場する。SNSでは愛猫に癒やされる画像を多く投稿しているが、いざ卓に入り込んだ時の視線の鋭さは勝負師そのもの。その視線が勝利後、カメラに向けられると「こっち見るな」のコメントが殺到するが、エンターテイナーの目力はどこに発揮されるか。

【9月26日第1試合】

赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）個人7位 ＋54.9

KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）個人22位 ±0.0

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人1位 ＋126.4

U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）個人9位 ＋48.7

【9月25日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋132.1（6/120）

2位 KADOKAWAサクラナイツ ＋131.6（4/120）

3位 TEAM雷電 ＋107.4（8/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋82.7（8/120）

5位 BEAST X ＋1.3（8/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲23.3（4/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲47.6（6/120）

8位 EARTH JETS ▲73.2（6/120）

9位 渋谷ABEMAS ▲123.4（8/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲187.6（6/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

